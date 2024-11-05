В России сумма сделок на рынке слияний и поглощений выросла на 43%
Ее совокупная стоимость составила $12,5 млрд. Рост произошел из-за двух сделок с оценкой более $1 млрд.
В рублях сумма сделок увеличилась только на 37,8%, так как в прошлом году курс доллара был выше.
При этом общее количество сделок и их средняя стоимость снизились, отмечают в отчете. В период с июля по сентябрь 2023 г. состоялось 122 сделки, а в том же отчетном периоде 2024 г. − только 104 сделки.
В ноябре 2023 г. агентство сообщало, что в прошлый год и первую половину 2023 г. на российском рынке слияний и поглощений было совершено 796 сделок на общую сумму $67,5 млрд, или 4,71 трлн руб.
С начала весны прошлого года из-за введения масштабных санкций иностранные компании из недружественных стран начали заявлять о планах по уходу с российского рынка.