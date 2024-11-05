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В России сумма сделок на рынке слияний и поглощений выросла на 43%

Ведомости

На российском рынке слияний и поглощений в III квартале сумма сделок выросла на 43,2% по сравнению с соответствующим отчетным периодом в прошлом году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные агентства AK&M.

Ее совокупная стоимость составила $12,5 млрд. Рост произошел из-за двух сделок с оценкой более $1 млрд.

В рублях сумма сделок увеличилась только на 37,8%, так как в прошлом году курс доллара был выше.

При этом общее количество сделок и их средняя стоимость снизились, отмечают в отчете. В период с июля по сентябрь 2023 г. состоялось 122 сделки, а в том же отчетном периоде 2024 г. − только 104 сделки.

В ноябре 2023 г. агентство сообщало, что в прошлый год и первую половину 2023 г. на российском рынке слияний и поглощений было совершено 796 сделок на общую сумму $67,5 млрд, или 4,71 трлн руб.

С начала весны прошлого года из-за введения масштабных санкций иностранные компании из недружественных стран начали заявлять о планах по уходу с российского рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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