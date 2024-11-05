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Чистая прибыль Saudi Aramco достигла $27,6 млрд и снизилась на 15,34% год к году

Ведомости

Чистая прибыль Saudi Aramco составила $27,6 млрд, что на 15,34% ниже, чем в III квартале предыдущего года ($32,6 млрд). Результаты за III квартал приводятся на сайте саудовской нефтедобывающей компании.

Доход от операционной деятельности составил $35,2 млрд – на 12,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. ($ 31,4 млрд). Показатель EBIT равняется $51,45 млрд ($62,3 млрд в 2023 г.).

«В III квартале Aramco получила значительную чистую прибыль и сформировала мощный свободный денежный поток, несмотря на снижение цен на нефть. Мы также продолжили разработку месторождений, укрепили нашу цепочку поставок и продвинули нашу программу по новым источникам энергии, продолжая инвестировать в рамках циклов», – прокомментировал президент и генеральный директор Aramco Амин Насер.

В июне Aramco приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain (компании, занимающейся созданием двигателей на топливе) за 740 млн евро, писала Financial Times. Издание отмечало, что Saudi Aramco и другие акционеры Horse рассчитывают, что когда промышленность перестанет проектировать и разрабатывать собственные двигатели внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих лиц.

В 2022 г. Saudi Aramco признали самой дорогой компанией мира, ее рыночная капитализация составила $2,43 трлн. По этому показателю саудовская компания обогнала американскую технологическую корпорацию Apple ($2,41 трлн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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