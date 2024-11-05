Чистая прибыль Saudi Aramco достигла $27,6 млрд и снизилась на 15,34% год к году

В июне Aramco приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain (компании, занимающейся созданием двигателей на топливе) за 740 млн евро, писала Financial Times. Издание отмечало, что Saudi Aramco и другие акционеры Horse рассчитывают, что когда промышленность перестанет проектировать и разрабатывать собственные двигатели внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих лиц.