Чистая прибыль Saudi Aramco достигла $27,6 млрд и снизилась на 15,34% год к году
Чистая прибыль Saudi Aramco составила $27,6 млрд, что на 15,34% ниже, чем в III квартале предыдущего года ($32,6 млрд). Результаты за III квартал приводятся на сайте саудовской нефтедобывающей компании.
Доход от операционной деятельности составил $35,2 млрд – на 12,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 г. ($ 31,4 млрд). Показатель EBIT равняется $51,45 млрд ($62,3 млрд в 2023 г.).
«В III квартале Aramco получила значительную чистую прибыль и сформировала мощный свободный денежный поток, несмотря на снижение цен на нефть. Мы также продолжили разработку месторождений, укрепили нашу цепочку поставок и продвинули нашу программу по новым источникам энергии, продолжая инвестировать в рамках циклов», – прокомментировал президент и генеральный директор Aramco Амин Насер.
В июне Aramco приобрела 10%-ную долю в Horse Powertrain (компании, занимающейся созданием двигателей на топливе) за 740 млн евро, писала Financial Times. Издание отмечало, что Saudi Aramco и другие акционеры Horse рассчитывают, что когда промышленность перестанет проектировать и разрабатывать собственные двигатели внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих лиц.
В 2022 г. Saudi Aramco признали самой дорогой компанией мира, ее рыночная капитализация составила $2,43 трлн. По этому показателю саудовская компания обогнала американскую технологическую корпорацию Apple ($2,41 трлн).