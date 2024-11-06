Патрушев заявил о необходимости в России рывка в сфере селекции

В сентябре отмечалось, что экспорт зерна из России вырос на 7% с начала года. За январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г.