Патрушев заявил о необходимости в России рывка в сфере селекции
Для достижения самообеспеченности России необходимо «совершись рывок» в сфере селекции. Это поможет стать независимыми от импорта. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», передает корреспондент «РИА Новости».
Вице-премьер отметил, что проблемы касаются таких культур, как овощи, сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник. Россия должна «вывести на рынок сорта и гибриды, которые устраивали бы аграриев и давали им нужный результат», подчеркивает Патрушев.
При этом, по словам вице-премьера, сорта зерновых культур в России «лучшие в мире» и с ними «никаких сложностей нет».
Разработкой других культур, над которыми еще предстоит работа, уже занимаются российские ученые, заявил Патрушев.
В сентябре отмечалось, что экспорт зерна из России вырос на 7% с начала года. За январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г.