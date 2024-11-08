Выручка группы Arenadata выросла на 114% за девять месяцев
Выручка ПАО «Группы Arenadata» увеличилась на 114% за девять месяцев 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее сумма составила 3,6 млрд руб., следует из отчета Arenadata.
Группа связывает увеличение выручки с ростом дохода от продажи лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга.
По данным группы, чистая прибыль достигла 733 млн руб. в отличие от убытка 77 млн руб. за аналогичный период прошлого года. OIBDA составила 794 млн руб., тогда как в 2023 г. фиксировался убыток в размере 16 млн руб.
В апреле стало известно, что Arenadata начала подготовку к первичному публичному предложению (IPO) на Московской бирже. Компания проведет сделку до конца 2024 г. Вендор планирует привлечь до 5 млрд руб.
ПАО «Группа Аренадата» – российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных.