«Коммерсантъ»: IKEA продала свои последние активы в трех российских регионах

IKEA прекратила работу в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.