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«Коммерсантъ»: IKEA продала свои последние активы в трех российских регионах

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Шведская Ingka Group (материнская компания IKEA) продала свои последние активы в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК.

Среди проданных активов – ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Е», ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти С» и ООО «Ингка Рус II». Издание пишет, что покупатель действует в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который недавно приобрел у Ingka Group складской комплекс в подмосковном Есипово.

Компании перешли бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни». Холдинг принадлежал нидерландскому пивоваренному холдингу Heineken до августа 2023 г.

8 ноября РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости и представителя предпринимателя Узилова писал, что Ingka Group продал последний актив в России – склад в подмосковном Есипово. 

IKEA прекратила работу в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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