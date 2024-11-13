«Коммерсантъ»: IKEA продала свои последние активы в трех российских регионах
Шведская Ingka Group (материнская компания IKEA) продала свои последние активы в Московской, Ленинградской и Челябинской областях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК.
Среди проданных активов – ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Е», ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти С» и ООО «Ингка Рус II». Издание пишет, что покупатель действует в интересах бизнесмена Роберта Узилова, который недавно приобрел у Ingka Group складской комплекс в подмосковном Есипово.
Компании перешли бывшему топ-менеджеру холдинга «Объединенные пивоварни». Холдинг принадлежал нидерландскому пивоваренному холдингу Heineken до августа 2023 г.
IKEA прекратила работу в России в марте 2022 г. на фоне начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России. В середине июня того же года стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров.