Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина из России
Минэнерго РФ подготовило и внесло в правительство предложение о снятии запрета на экспорт бензина из России. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, пишет ТАСС.
По словам Цивилева, предложение о снятии ограничения было выдвинуто, «потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная». Он напомнил, что запрет вводился для стабилизации цены на внутреннем рынке.
14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключения составили поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.
26 сентября Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.