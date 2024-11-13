«Интерфакс» сообщил об условиях снятия запрета на экспорт бензина
Минэнерго России подготовило и внесло в правительство предложение о снятии запрета на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Сергей Цивилев. Источники «Интерфакса» сообщили, что предлагается снять запрет на экспорт бензина всех видов с 1 декабря и только для производителей.
По данным одного из источников, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два месяца, до марта 2025 г. Как сообщил 13 ноября Цивилев, предложение о снятии ограничения было выдвинуто, «потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная». Он напомнил, что запрет вводился для стабилизации цены на внутреннем рынке. 26 сентября Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.
14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключения составили поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.
1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа также выступала ФАС России. По мнению ведомства, ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин сообщил о продлении запрета экспорта бензина с августа по октябрь.