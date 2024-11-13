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«Интерфакс» сообщил об условиях снятия запрета на экспорт бензина

Ведомости

Минэнерго России подготовило и внесло в правительство предложение о снятии запрета на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Сергей Цивилев. Источники «Интерфакса» сообщили, что предлагается снять запрет на экспорт бензина всех видов с 1 декабря и только для производителей.

По данным одного из источников, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два месяца, до марта 2025 г. Как сообщил 13 ноября Цивилев, предложение о снятии ограничения было выдвинуто, «потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная». Он напомнил, что запрет вводился для стабилизации цены на внутреннем рынке. 26 сентября Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.

14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключения составили поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.

1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.

За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа также выступала ФАС России. По мнению ведомства, ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин сообщил о продлении запрета экспорта бензина с августа по октябрь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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