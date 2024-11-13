«Интерфакс» сообщил об условиях снятия запрета на экспорт бензина

По данным одного из источников, в то же время для всех других экспортеров запрет предлагается продлить еще на два месяца, до марта 2025 г. Как сообщил 13 ноября Цивилев, предложение о снятии ограничения было выдвинуто, «потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная». Он напомнил, что запрет вводился для стабилизации цены на внутреннем рынке. 26 сентября Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке.