В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-октябре вырос на 6,2%
С января по октябрь пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 95,7 млн человек. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Агенство отмечает, что на международных авиалиниях обслужено 22,8 млн человек, а на внутренних – 72,9 млн. Повышение составляет 21,5% и 2,2% соответственно.
В Росавиации отмечают, что рост связан с развитием инфраструктуры аэропортов, повышением мобильности населения и обеспечением транспортной доступности российских регионов.
За девять месяцев наиболее популярными перевозчиками были компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 69,5% всех перевозок.
В январе Минтранс сообщал, что российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркивали в министерстве. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн.