В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-октябре вырос на 6,2%

В январе Минтранс сообщал, что российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркивали в министерстве. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн.