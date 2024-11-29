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В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-октябре вырос на 6,2%

Ведомости

С января по октябрь пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он достиг 95,7 млн человек. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.

Агенство отмечает, что на международных авиалиниях обслужено 22,8 млн человек, а на внутренних – 72,9 млн. Повышение составляет 21,5% и 2,2% соответственно.

В Росавиации отмечают, что рост связан с развитием инфраструктуры аэропортов, повышением мобильности населения и обеспечением транспортной доступности российских регионов. 

За девять месяцев наиболее популярными перевозчиками были компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 69,5% всех перевозок.

В январе Минтранс сообщал, что российские авиакомпании в 2023 г. перевезли 105 млн человек, что на 10% больше, чем в 2022 г. Результаты минувшего года превзошли плановый показатель на 2 млн пассажиров, подчеркивали в министерстве. Из этого числа 82,7 млн человек перевезено на внутрироссийских направлениях, на международных – 22,3 млн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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