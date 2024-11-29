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ЕЭК предоставила тарифную льготу на ввоз сливочного масла в Россию и Армению

Ведомости

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу на ввоз сливочного масла в Россию и Армению, сообщили в ЕЭК. Льгота распространяется на общий объем 27 000 т и действует до 15 июня 2025 г.

«Совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого в Республику Армению в объеме не более 2000 т, и в Российскую Федерацию – в объеме не более 25 000 т», – говорится в сообщении комиссии.

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, мера обеспечит баланс спроса и предложения в краткосрочный период, не причиняя ущерб производству других продуктов из молока. Поставки могут осуществляться из Ирана и Индии, добавил он. Тарифную льготу будут предоставлять при наличии подтверждения от уполномоченного органа России и Армении, решение вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

«Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле», – сказал Слепнев.

Правительство России в октябре приняло ряд мер по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе были налажены поставки из Индии, Ирана, Турции. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» говорила, что за истекший период года импорт сливочного масла вырос на 20%. По ее словам, на рынке образовался «определенный временный дисбаланс» на фоне роста доходов населения, что подстегнуло спрос.

Власти, торговые сети и производители реагируют на рост цен на сливочное масло, писали «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг. Торговые сети в ноябре получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на масло в среднем на 10% – магазины, «естественно, транслируют на полку эти изменения», сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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