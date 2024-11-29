ЕЭК предоставила тарифную льготу на ввоз сливочного масла в Россию и Армению
Совет Евразийской экономической комиссии предоставил тарифную льготу на ввоз сливочного масла в Россию и Армению, сообщили в ЕЭК. Льгота распространяется на общий объем 27 000 т и действует до 15 июня 2025 г.
«Совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла, ввозимого в Республику Армению в объеме не более 2000 т, и в Российскую Федерацию – в объеме не более 25 000 т», – говорится в сообщении комиссии.
По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, мера обеспечит баланс спроса и предложения в краткосрочный период, не причиняя ущерб производству других продуктов из молока. Поставки могут осуществляться из Ирана и Индии, добавил он. Тарифную льготу будут предоставлять при наличии подтверждения от уполномоченного органа России и Армении, решение вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
«Введение меры необходимо для обеспечения дополнительного предложения сливочного масла на внутреннем рынке с целью сдерживания роста цен и недопущения дефицита. Поставляемое масло может быть использовано как для производства пищевой продукции, так и для реализации в розничной торговле», – сказал Слепнев.
Правительство России в октябре приняло ряд мер по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе были налажены поставки из Индии, Ирана, Турции. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» говорила, что за истекший период года импорт сливочного масла вырос на 20%. По ее словам, на рынке образовался «определенный временный дисбаланс» на фоне роста доходов населения, что подстегнуло спрос.
Власти, торговые сети и производители реагируют на рост цен на сливочное масло, писали «Ведомости» со ссылкой на Минпромторг. Торговые сети в ноябре получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на масло в среднем на 10% – магазины, «естественно, транслируют на полку эти изменения», сообщили в ведомстве.