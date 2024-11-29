ЕЭК предоставила тарифную льготу на ввоз сливочного масла в Россию и Армению

По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, мера обеспечит баланс спроса и предложения в краткосрочный период, не причиняя ущерб производству других продуктов из молока. Поставки могут осуществляться из Ирана и Индии, добавил он. Тарифную льготу будут предоставлять при наличии подтверждения от уполномоченного органа России и Армении, решение вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.