Минпромторг: власти реагируют на рост цен на сливочное масло

Правительство в октябре приняло ряд мер по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе были налажены поставки из Индии, Ирана, Турции. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» говорила, что за истекший период года импорт сливочного масла вырос на 20%. По ее словам, на рынке образовался «определенный временный дисбаланс» на фоне роста доходов населения, что подстегнуло спрос.