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Минпромторг: власти реагируют на рост цен на сливочное масло

Ведомости

Власти, торговые сети и производители реагируют на рост цен на сливочное масло, сообщили «Ведомостям» в Минпромторге РФ.

«В октябре текущего года мы наблюдали рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе на сливочное масло. Минпромторг России совместно с Минсельхозом России, торговыми сетями и производителями оперативно реагируют на такие ситуации», – рассказали в Минпромторге.

Торговые сети в ноябре получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на масло в среднем на 10% – магазины, «естественно, транслируют на полку эти изменения», добавили в министерстве.

«Организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи», – говорится в сообщении. Также компании стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары, сообщили в Минпромторге.

11 ноября «Ведомости» со ссылкой на два источника в ритейле и представителя «Эконивы» писали, что компания уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло. Один из собеседников отмечал, что «Эконива» пока единственный производитель, снизивший отпускную цену.

Правительство в октябре приняло ряд мер по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе были налажены поставки из Индии, Ирана, Турции. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» говорила, что за истекший период года импорт сливочного масла вырос на 20%. По ее словам, на рынке образовался «определенный временный дисбаланс» на фоне роста доходов населения, что подстегнуло спрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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