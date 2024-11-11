Минпромторг: власти реагируют на рост цен на сливочное масло
Власти, торговые сети и производители реагируют на рост цен на сливочное масло, сообщили «Ведомостям» в Минпромторге РФ.
«В октябре текущего года мы наблюдали рост цен на некоторые продовольственные товары, в том числе на сливочное масло. Минпромторг России совместно с Минсельхозом России, торговыми сетями и производителями оперативно реагируют на такие ситуации», – рассказали в Минпромторге.
Торговые сети в ноябре получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на масло в среднем на 10% – магазины, «естественно, транслируют на полку эти изменения», добавили в министерстве.
«Организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен ввиду того, что низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи», – говорится в сообщении. Также компании стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары, сообщили в Минпромторге.
11 ноября «Ведомости» со ссылкой на два источника в ритейле и представителя «Эконивы» писали, что компания уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло. Один из собеседников отмечал, что «Эконива» пока единственный производитель, снизивший отпускную цену.
Правительство в октябре приняло ряд мер по стабилизации цен на сливочное масло, в том числе были налажены поставки из Индии, Ирана, Турции. Министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью «Ведомостям» говорила, что за истекший период года импорт сливочного масла вырос на 20%. По ее словам, на рынке образовался «определенный временный дисбаланс» на фоне роста доходов населения, что подстегнуло спрос.