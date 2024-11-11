Ритейл получил первое уведомление о снижении отпускных цен на сливочное масло

Ритейл получил первое уведомление о снижении отпускных цен на сливочное маслоДинамика в рознице будет зависеть от изменения себестоимости и спроса на товар
Группа «Эконива» уведомила торговые сети о снижении отпускных цен на сливочное масло, сообщили «Ведомостям» два источника в ритейле и подтвердил представитель производителя. Стоимость продукта, уточняют собеседники, будет уменьшена на 10% с 1 ноября.
Источник «Ведомостей» в одной из продуктовых сетей добавляет, что «Эконива» пока единственный производитель, снизивший отпускную цену.
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