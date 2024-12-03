Суд отклонил выплату Илону Маску зарплаты от Tesla на $101 млрд

Платежный пакет включает в себя 303 млн опционов на акции Tesla, его стоимость достигла $101 млрд на момент закрытия торгов 2 декабря. В январе пакет был отменен тем же судьей. На тот момент он оценивался примерно в $56 млрд. Тогда Маккормик вынесла решение в интересах основного акционера, который подал иск и оспаривал пакет акций. Защита Маска пыталась отменить январское решение Маккормик, после того как в июне 84% акций, которые не принадлежат ни ему, ни его брату предпринимателя Кимбалу Маску, были повторно одобрены.