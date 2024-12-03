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Суд отклонил выплату Илону Маску зарплаты от Tesla на $101 млрд

Ведомости

Суд штата Делавэр отклонил выплату американскому предпринимателю Илону Маску компенсационного пакета от Tesla, стоимость которого на данный момент составляет около $101 млрд. Решение было принято, несмотря на то, что акционеры Tesla одобрили пакет на собрании в июне, сообщает CNN.

По словам канцлера суда канцелярии Делавэра Кэтлин Маккормик, хотя большинство акционеров и одобрили пакет, это не означает, что рекордная зарплата Маска отвечает интересам акционеров.

Платежный пакет включает в себя 303 млн опционов на акции Tesla, его стоимость достигла $101 млрд на момент закрытия торгов 2 декабря. В январе пакет был отменен тем же судьей. На тот момент он оценивался примерно в $56 млрд. Тогда Маккормик вынесла решение в интересах основного акционера, который подал иск и оспаривал пакет акций. Защита Маска пыталась отменить январское решение Маккормик, после того как в июне 84% акций, которые не принадлежат ни ему, ни его брату предпринимателя Кимбалу Маску, были повторно одобрены.

CNN обращает внимание на то, что Маск не получает зарплату или премии за работу в Tesla,  а зарабатывает на выгодных пакетах опционов на акции, которые позволяют ему покупать миллионы акций компании за малую часть их рыночной стоимости.

24 октября стоимость акций Tesla по итогам основной торговой сессии на бирже Nasdaq выросла на 21,92% до $260,48 за бумагу, прирост в котировках компании стал рекордным за 11 лет. Маск за один день увеличил свое состояние на $33,5 млрд из-за рекордного роста акций. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), на тот момент предприниматель занял первое место с состоянием в $270 млрд. По данным на 3 декабря Маск также находится на первой строчке рейтинга с чистым капиталом $353 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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