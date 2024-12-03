ФАС выдала предписание «Почте России» за нарушение закона о защите конкуренции

Позиция «Почты России» не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе. «Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», – подчеркнули там.