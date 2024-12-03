ФАС выдала предписание «Почте России» за нарушение закона о защите конкуренции

ФАС выдала предписание «Почте России» за нарушение закона о защите конкуренцииВ компании не согласились с позицией службы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала «Почте России» устранить нарушение антимонопольного законодательства из-за ограничений для частных операторов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным службы, компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, которая содержит сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Граждане могут выбрать такой вид получения почтовых отправлений от органов власти с помощью Единого портала государственных услуг. Проверить наличие согласия получателя корреспонденции может только информационная система «Почты России».
«Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде», – говорится в сообщении.
Такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции, считает ФАС. «Почта России» будет привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ.
Позиция «Почты России» не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе. «Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», – подчеркнули там.
30 октября УФАС по Москве вынесло предупреждение «Почте России» после выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство провело проверку после обращений граждан о неправомерном отказе в столичных отделениях «Почты России» в оформлении заказных писем через окна операторов. Компании предписано в течение месяца прекратить указанные действия. В случае неисполнения предупреждения УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.