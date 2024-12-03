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ФАС выдала предписание «Почте России» за нарушение закона о защите конкуренции

В компании не согласились с позицией службы
Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала «Почте России» устранить нарушение антимонопольного законодательства из-за ограничений для частных операторов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным службы, компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, которая содержит сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Граждане могут выбрать такой вид получения почтовых отправлений от органов власти с помощью Единого портала государственных услуг. Проверить наличие согласия получателя корреспонденции может только информационная система «Почты России».

«Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде», – говорится в сообщении.

Такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции, считает ФАС. «Почта России» будет привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ.

Позиция «Почты России» не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе. «Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», – подчеркнули там.

30 октября УФАС по Москве вынесло предупреждение «Почте России» после выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство провело проверку после обращений граждан о неправомерном отказе в столичных отделениях «Почты России» в оформлении заказных писем через окна операторов. Компании предписано в течение месяца прекратить указанные действия. В случае неисполнения предупреждения УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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