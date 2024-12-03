На российский рынок могут выйти 13 международных брендов
На российский рынок ритейла в ближайшее время могут выйти еще 13 международных брендов. Об этом заявила старший директор СORE.XP Марина Малахатько.
«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Примечательно, что 7 из 13 планирующих выход в Россию брендов – представители европейских стран», – уточнила Малахатько (цитата по ТАСС).
Она отметила, что компании соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что снижает возможности прогнозирования выхода новых игроков. Ожидается, что количество новых иностранных имен на рынке РФ сохранится на уровне 2023-2024 гг. и составит до 25 брендов.
По данным консалтинговой компании IBCRealEstatec на июнь, с начала 2024 г. в торговых центрах и на торговых улицах Москвы и регионов появилось девять новых международных брендов. Семь из них специализируются на fashion-продукции, один – на товарах для дома, еще один – на бытовой технике. Было открыто 16 магазинов, почти 70% из которых пришлось на столичный рынок. Один магазин появился в Санкт-Петербурге и четыре – в Екатеринбурге, Калининграде, Пскове и Саратове.
Страна происхождения большинства вновь пришедших иностранных брендов как по количеству марок, так и по количеству торговых точек и занятых площадей – Китай. Рынок пополнился также новыми марками из Турции, Германии, Италии и Южной Кореи.