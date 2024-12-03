На российский рынок могут выйти 13 международных брендов

По данным консалтинговой компании IBCRealEstatec на июнь, с начала 2024 г. в торговых центрах и на торговых улицах Москвы и регионов появилось девять новых международных брендов. Семь из них специализируются на fashion-продукции, один – на товарах для дома, еще один – на бытовой технике. Было открыто 16 магазинов, почти 70% из которых пришлось на столичный рынок. Один магазин появился в Санкт-Петербурге и четыре – в Екатеринбурге, Калининграде, Пскове и Саратове.