«Транснефть» подала апелляцию на возврат судом иска к Cisco

В сентябре трубопроводная компания «Транснефть» подала два иска к американской компании Cisco. В первом иске к Cisco и ООО «Сиско солюшенз» в качестве третьего лица указана IT-компания «Элайд». Во втором иске к тем же участникам третьими лицами являются АО «Форт диалог», ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Объединенная поставочная компания». Сумма двух исковых требований составляла более 6 млн руб.