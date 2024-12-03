«Транснефть» подала апелляцию на возврат судом иска к Cisco
ПАО «Транснефть» подала апелляцию на решение суда вернуть иск к американскому производителю программного обеспечения Cisco на сумму 56 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Российская трубопроводная компания требует от Cisco Systems и ООО «Сиско солюшенз» солидарно взыскать убытки, причиненные в результате отказа от исполнения договорных обязательств. В качестве ответчиков по делу выступают ООО «Сиско солюшенз» и Cisco Systems Inc. Третьими лицами указаны ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Инлайн МСП».
В сентябре трубопроводная компания «Транснефть» подала два иска к американской компании Cisco. В первом иске к Cisco и ООО «Сиско солюшенз» в качестве третьего лица указана IT-компания «Элайд». Во втором иске к тем же участникам третьими лицами являются АО «Форт диалог», ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Объединенная поставочная компания». Сумма двух исковых требований составляла более 6 млн руб.
Тогда же российская компания подала иск к американской технологической компании IBM на 83,1 млн руб. и к компании Red Hat на 13 млн руб.