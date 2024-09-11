Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

«Транснефть» подала иски к IBM, Cisco и Red Hat

Ведомости

«Транснефть» подала иск к американской технологической компании IBM на 83,1 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление 9 сентября. Оно касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

В карточке дела в качестве третьих лиц указаны компании ООО «Маллит» и ООО «Монт». Согласно данным РБК, «Маллит» занимается оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением, а «Монт» является одним из крупнейших в России дистрибутеров ПО.

Помимо IBM, «Транснефть» также подала два иска к американской компании Cisco. В первом иске к Cisco и ООО «Сиско солюшенз» в качестве третьего лица указана IT-компания «Элайд». Во втором иске к тем же участникам третьими лицами являются АО «Форт диалог», ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Объединенная поставочная компания». Сумма двух исковых требований составляет более 6 млн руб.

«Транснефть» также подала иск к компании Red Hat. В качестве третьего лица указано АО «К2 Интеграция». Сумма исковых требований составляет около 13 млн руб.

Компания IBM специализируется на производстве и поставках аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. IBM начала сворачивать свою деятельность в России в 2022 г. Компания Cisco занимается разработкой и продажей сетевого оборудования. Red Hat является разработчиком программного обеспечения на основе операционной системы Linux.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных