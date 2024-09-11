«Транснефть» подала иски к IBM, Cisco и Red Hat
«Транснефть» подала иск к американской технологической компании IBM на 83,1 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление 9 сентября. Оно касается экономических споров по гражданским правоотношениям.
В карточке дела в качестве третьих лиц указаны компании ООО «Маллит» и ООО «Монт». Согласно данным РБК, «Маллит» занимается оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением, а «Монт» является одним из крупнейших в России дистрибутеров ПО.
Помимо IBM, «Транснефть» также подала два иска к американской компании Cisco. В первом иске к Cisco и ООО «Сиско солюшенз» в качестве третьего лица указана IT-компания «Элайд». Во втором иске к тем же участникам третьими лицами являются АО «Форт диалог», ООО «Бизнес телеком-импорт» и ООО «Объединенная поставочная компания». Сумма двух исковых требований составляет более 6 млн руб.
«Транснефть» также подала иск к компании Red Hat. В качестве третьего лица указано АО «К2 Интеграция». Сумма исковых требований составляет около 13 млн руб.
Компания IBM специализируется на производстве и поставках аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. IBM начала сворачивать свою деятельность в России в 2022 г. Компания Cisco занимается разработкой и продажей сетевого оборудования. Red Hat является разработчиком программного обеспечения на основе операционной системы Linux.