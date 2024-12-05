Путин: Россия сохраняет первое место в мире по поставкам пшеницы
Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия и первое место в мире по поставкам зерновых – пшеницы. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло в Кремле.
«Это все очень хорошо, но я хочу обратить внимание на то, что нам нужно обеспечить своевременное финансирование <...> на весенние полевые работы», – добавил глава государства.
В ноябре Федеральная таможенная служба сообщала, что Россия за девять месяцев этого года сократила объем экспорта продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на 4% до $31 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
В середине сентября глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства заявила, что экспорт продовольствия из России с начала 2024 г. вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. В частности, расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию, а также начат экспорт ячменя в Катар, пшеницы – в Сербию, говорила министр.