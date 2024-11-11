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Россия сократила экспорт продукции АПК на 4% за январь – сентябрь

Ведомости

Россия за девять месяцев этого года сократила объем экспорта продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на 4% до $31 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Объем импорта за январь – сентябрь увеличился до $27,2 млрд, что на 2,8% выше показателя за тот же период прошлого года.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля ставил цель увеличить к 2030 г. экспорт продукции АПК в полтора раза, до $55 млрд, и обеспечить рост внутреннего производства на 25% относительно уровня 2021 г.

В середине сентября глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства сообщила, что экспорт продовольствия из России с начала 2024 г. вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. В частности, расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию, а также начат экспорт ячменя в Катар, пшеницы – в Сербию, жмыхов масличных культур – в Марокко и Вьетнам, говорила министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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