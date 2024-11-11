Россия сократила экспорт продукции АПК на 4% за январь – сентябрь

В середине сентября глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства сообщила, что экспорт продовольствия из России с начала 2024 г. вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. В частности, расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию, а также начат экспорт ячменя в Катар, пшеницы – в Сербию, жмыхов масличных культур – в Марокко и Вьетнам, говорила министр.