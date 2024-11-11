Россия сократила экспорт продукции АПК на 4% за январь – сентябрь
Объем импорта за январь – сентябрь увеличился до $27,2 млрд, что на 2,8% выше показателя за тот же период прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля ставил цель увеличить к 2030 г. экспорт продукции АПК в полтора раза, до $55 млрд, и обеспечить рост внутреннего производства на 25% относительно уровня 2021 г.
В середине сентября глава Минсельхоза РФ Оксана Лут на итоговой коллегии министерства сообщила, что экспорт продовольствия из России с начала 2024 г. вырос на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г., до 70 млн т. В частности, расширяются поставки пшеницы в Африку и Азию, а также начат экспорт ячменя в Катар, пшеницы – в Сербию, жмыхов масличных культур – в Марокко и Вьетнам, говорила министр.