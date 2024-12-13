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РБК: владелец Rostic’s выкупил бизнес франчайзи со 100 точками KFC в РФ

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Компания «Юнирест», владеющая брендом Rostic's и являющаяся мастер-франшизой KFC в России, 12 декабря приобрела бизнес «Эй Кей Раша» – одного из крупнейших российских франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

В пресс-службе «Юнирест» подтвердили заключение сделки, однако сумму и прочие подробности не раскрыли. Генеральный директор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов также подтвердил продажу бизнеса. Он подчеркнул, что не намерен продолжать работу в компании после продажи.

На данный момент 97 ресторанов «Эй Кей Раша» продолжают работать под маркой KFC, несмотря на уход основного владельца бренда из России. В пресс-службе «Юнирест» сообщили, что новый собственник проведет ребрендинг заведений к весне 2025 г. Представитель «Юнирест» добавил, что это фактически завершит процесс преобразования сети KFC в России в Rostic's.

ООО «Эй кей ресторантс Раша», один из крупнейших франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC, обрела нового основного владельца – с 26 ноября 81% бизнеса принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФу) «Мой первый». По данным СПАРК, прежде 90,01% «Эй Кей Раша» принадлежали ООО «Лерондейл эссетс лимитед», которую вывели из кипрской юрисдикции в августе 2024 г., зарегистрировав ее в Калининградской области. В марте 2019 г. РБК со ссылкой на данные СПАРК писал, что с 21 февраля того года «Сбербанк инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй кей ресторантс Раша».

По состоянию на конце июля 2024 г. под бренд Rostic’s перешли уже 1000 заведений. Всего сеть насчитывает более 1170 ресторанов в 74 регионах России. Большая их часть работает по франчайзу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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