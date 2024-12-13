РБК: владелец Rostic’s выкупил бизнес франчайзи со 100 точками KFC в РФ
В пресс-службе «Юнирест» подтвердили заключение сделки, однако сумму и прочие подробности не раскрыли. Генеральный директор «Эй Кей Раша» Алексей Чижов также подтвердил продажу бизнеса. Он подчеркнул, что не намерен продолжать работу в компании после продажи.
На данный момент 97 ресторанов «Эй Кей Раша» продолжают работать под маркой KFC, несмотря на уход основного владельца бренда из России. В пресс-службе «Юнирест» сообщили, что новый собственник проведет ребрендинг заведений к весне 2025 г. Представитель «Юнирест» добавил, что это фактически завершит процесс преобразования сети KFC в России в Rostic's.
ООО «Эй кей ресторантс Раша», один из крупнейших франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC, обрела нового основного владельца – с 26 ноября 81% бизнеса принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФу) «Мой первый». По данным СПАРК, прежде 90,01% «Эй Кей Раша» принадлежали ООО «Лерондейл эссетс лимитед», которую вывели из кипрской юрисдикции в августе 2024 г., зарегистрировав ее в Калининградской области. В марте 2019 г. РБК со ссылкой на данные СПАРК писал, что с 21 февраля того года «Сбербанк инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй кей ресторантс Раша».
По состоянию на конце июля 2024 г. под бренд Rostic’s перешли уже 1000 заведений. Всего сеть насчитывает более 1170 ресторанов в 74 регионах России. Большая их часть работает по франчайзу.