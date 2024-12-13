РБК: владелец Rostic’s выкупил бизнес франчайзи со 100 точками KFC в РФ

ООО «Эй кей ресторантс Раша», один из крупнейших франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC, обрела нового основного владельца – с 26 ноября 81% бизнеса принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФу) «Мой первый». По данным СПАРК, прежде 90,01% «Эй Кей Раша» принадлежали ООО «Лерондейл эссетс лимитед», которую вывели из кипрской юрисдикции в августе 2024 г., зарегистрировав ее в Калининградской области. В марте 2019 г. РБК со ссылкой на данные СПАРК писал, что с 21 февраля того года «Сбербанк инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй кей ресторантс Раша».