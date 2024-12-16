Кассация не удовлетворила жалобы экс-владельцев ЧЭМК на передачу РФ их заводов

Решение об истребовании акций этих предприятий в пользу государства было принято по требованию Генпрокуратуры России. Акции были переданы в собственность РФ в марте 2024 г., и бывшие владельцы ЧЭМК оспорили это решение. Судебное разбирательство велось в закрытом режиме, а кассационные жалобы были поданы в сентябре 2024 г. Заседания по делу неоднократно откладывались, в том числе на январь 2025 г., но окончательное решение было принято без изменений, сообщает «Интерфакс».