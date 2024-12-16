Кассация не удовлетворила жалобы экс-владельцев ЧЭМК на передачу РФ их заводов
Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационные жалобы бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на решение о передаче акций трех предприятий группы в собственность РФ: АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы», сообщается в картотеке арбитражных дел.
Кассационная инстанция оставила без изменений решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 г. Жалобы были поданы Юрием и Людмилой Антиповыми, а также АО «Компания Эталон» (бывшая материнская компания группы ЧЭМК).
Решение об истребовании акций этих предприятий в пользу государства было принято по требованию Генпрокуратуры России. Акции были переданы в собственность РФ в марте 2024 г., и бывшие владельцы ЧЭМК оспорили это решение. Судебное разбирательство велось в закрытом режиме, а кассационные жалобы были поданы в сентябре 2024 г. Заседания по делу неоднократно откладывались, в том числе на январь 2025 г., но окончательное решение было принято без изменений, сообщает «Интерфакс».
В начале апреля 2024 г. арбитраж региона удовлетворил иск Генрокуратуры о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧМЭК. В счет взыскания суд изъял 100% долей принадлежащих ответчикам организаций: ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант». Ранее Арбитражный суд Свердловской области изъял в пользу государства предприятия промышленной группы ЧЭМК.
Челябинский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. В состав ЧЭМК входят такие предприятия, как Владивостокский филиал «Владпром», занимающийся погрузочно-разгрузочными работами, и ОСП «Горнодобывающее управление», осуществляющее добычу хромовой руды на Ямале. Комбинат также управляет интинским участком «Марганец Коми» и Златоустовским транспортным участком.