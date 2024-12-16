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Кассация не удовлетворила жалобы экс-владельцев ЧЭМК на передачу РФ их заводов

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Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационные жалобы бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на решение о передаче акций трех предприятий группы в собственность РФ: АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы», сообщается в картотеке арбитражных дел.

Кассационная инстанция оставила без изменений решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая 2024 г. Жалобы были поданы Юрием и Людмилой Антиповыми, а также АО «Компания Эталон» (бывшая материнская компания группы ЧЭМК).

Решение об истребовании акций этих предприятий в пользу государства было принято по требованию Генпрокуратуры России. Акции были переданы в собственность РФ в марте 2024 г., и бывшие владельцы ЧЭМК оспорили это решение. Судебное разбирательство велось в закрытом режиме, а кассационные жалобы были поданы в сентябре 2024 г. Заседания по делу неоднократно откладывались, в том числе на январь 2025 г., но окончательное решение было принято без изменений, сообщает «Интерфакс».

В начале апреля 2024 г. арбитраж региона удовлетворил иск Генрокуратуры о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧМЭК. В счет взыскания суд изъял 100% долей принадлежащих ответчикам организаций: ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант». Ранее Арбитражный суд Свердловской области изъял в пользу государства предприятия промышленной группы ЧЭМК.

Челябинский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. В состав ЧЭМК входят такие предприятия, как Владивостокский филиал «Владпром», занимающийся погрузочно-разгрузочными работами, и ОСП «Горнодобывающее управление», осуществляющее добычу хромовой руды на Ямале. Комбинат также управляет интинским участком «Марганец Коми» и Златоустовским транспортным участком.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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