Суд отказался аннулировать сделки по передаче активов Wildberries в РВБ

Бакальчук подал иск к ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ» и к Ким, согласно картотеке арбитражных дел, 4 октября. Он заявлял о недействительности сделки по отчуждению 24 юрлиц и просил вернуть их обратно ООО «Вайлдберриз». Кроме того, он выступал за признание недействительности сделки по передаче прав на доменное имя wildberries.ru. Бизнесмен добавил, что «во время изучения документов (ему) стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний – «ничтожные и незаконные договоренности».