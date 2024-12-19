Суд отказался аннулировать сделки по передаче активов Wildberries в РВБ

Суд отказался аннулировать сделки по передаче активов Wildberries в РВББакальчук требовал вернуть обратно ООО «Вайлдберриз» отчужденные в пользу РВБ 24 юрлица
Арбитражный суд Московской области отказал супругу основательницы Wildberries Татьяны Ким и совладельцу ООО «Вайлдберриз» (1%) Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска об оспаривании передачи активов Wildberries в ООО «РВБ» (объединенную компанию Wildberries и Russ), сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом дела. Представитель бизнесмена подтвердил «Ведомостям» отказ в удовлетворении иска.
Бакальчук подал иск к ООО «Вайлдберриз», ООО «РВБ» и к Ким, согласно картотеке арбитражных дел, 4 октября. Он заявлял о недействительности сделки по отчуждению 24 юрлиц и просил вернуть их обратно ООО «Вайлдберриз». Кроме того, он выступал за признание недействительности сделки по передаче прав на доменное имя wildberries.ru. Бизнесмен добавил, что «во время изучения документов (ему) стало окончательно ясно», что сделки по объединению компаний – «ничтожные и незаконные договоренности».
Вместе с иском он подал заявление о принятии обеспечительных мер. Например, арест на 99-процентную долю Татьяны Ким в ООО «Вайлдберриз», а также запрет на сделки с указанной долей, на регистрацию корпоративных изменений, на выплату дивидендов, арест на принадлежащие ООО «Вайлдберриз» 65% в ООО «РВБ», запрет на ряд действий гендиректора «РВБ» Роберта Мирзояна и пр. Суд отказал в принятии обеспечительных мер 9 октября, а затем еще раз 13 декабря после апелляции истца.
Wildberries объявил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне 2024 г. В июле компании зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». Владислав Бакальчук заявил, что активы маркетплейса «путем юридических махинаций» якобы были неправомерно переведены в Russ Outdoor. Ким пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля основательница маркетплейса подала иск о расторжении брака. В сентябре Ким объявила о смене фамилии на девичью.
В середине октября компания «ВБ девелопмент» подала иск в Арбитражный суд Московской области к Бакальчуку. Сумма исковых требований составила 37,09 млрд руб. ООО «ВБ девелопмент» занималось строительством складов для Wildberries и 100% компании принадлежит, согласно «СПАРК-Интерфаксу», ответчику – Бакальчуку. Иск предъявлен Бакальчуку лично в связи с убытками, понесенными компанией «ВБ девелопмент», рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием заявления. По его данным, убытки наступили вследствие неисполнения Бакальчуком своих обязательств перед Wildberries. «ВБ девелопмент» получил авансы за оказание услуг технического заказчика при строительстве логистических объектов Wildberries, но услуги, оплаченные на сумму более 37 млрд руб., не оказаны, а объекты не сданы, утверждает собеседник «Ведомостей».