«Аэрофлот» установит скидку 50% для детей в возрасте до 12 лет на перелеты по РФ

21 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что правительство к 14 января обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты, она будет действовать для всех детей в возрасте до 12 лет. Он пояснил, что такая скидка действовала и ранее, но у перевозчиков была возможность минимизировать ее с помощью специальных тарифов.