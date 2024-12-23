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«Аэрофлот» установит скидку 50% для детей в возрасте до 12 лет на перелеты по РФ

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» установит фиксированную скидку 50% для детей в возрасте от 2 до 12 лет на перелеты по России с 1 января 2025 г. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Скидка применяется к любому тарифу в эконом-классе на внутренних рейсах, выполняемых группой «Аэрофлот» под кодом SU. Для льготных тарифов, субсидируемых государством перевозок и плоских тарифов сохраняется ранее установленный размер скидки.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также сообщила, что при покупке билетов с 23 декабря будет предоставлять детям в возрасте от 2 до 12 лет скидку 50% на полеты по всем регулярным направлениям по России, включая прямые и трансферные рейсы. Период вылетов – с 11 января 2025 г.

21 декабря вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что правительство к 14 января обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты, она будет действовать для всех детей в возрасте до 12 лет. Он пояснил, что такая скидка действовала и ранее, но у перевозчиков была возможность минимизировать ее с помощью специальных тарифов.

Вопрос был поднят во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась Путину на дорогие авиабилеты, после чего глава государства поручил кабмину РФ совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50% скидок на перелеты для многодетных семей. Президент России отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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