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Савельев: кабмин обеспечит скидку на авиаперелеты для детей к 14 января

Ведомости

Правительство России к 14 января обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты, она будет действовать для всех детей в возрасте до 12 лет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Савельев уточнил, что эта скидка действовала и ранее, но у перевозчиков была возможность минимизировать ее с помощью специальных тарифов. «Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведен», – добавил вице-премьер.

Вопрос был поднят в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась ему на дорогие авиабилеты, после чего тот поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50%-ных скидок на перелеты для многодетных семей. Путин напомнил, что многодетным семьям авиаперевозчики должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».

Минтранс приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, сообщило затем ведомство. По данным министерства, за 2023 г. 20 крупнейших российских авиакомпаний перевезли 7,3 млн детей до 12 лет, а за 10 месяцев 2024 г. перевезено уже 7,1 млн детей. Дети до двух лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах, напомнил Минтранс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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