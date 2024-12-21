Савельев: кабмин обеспечит скидку на авиаперелеты для детей к 14 января

Вопрос был поднят в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась ему на дорогие авиабилеты, после чего тот поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50%-ных скидок на перелеты для многодетных семей. Путин напомнил, что многодетным семьям авиаперевозчики должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».