Савельев: кабмин обеспечит скидку на авиаперелеты для детей к 14 января
Правительство России к 14 января обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты, она будет действовать для всех детей в возрасте до 12 лет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
«Решение президента есть, поэтому мы обеспечим такое решение к 14 января», – сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Савельев уточнил, что эта скидка действовала и ранее, но у перевозчиков была возможность минимизировать ее с помощью специальных тарифов. «Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями уже разговор проведен», – добавил вице-премьер.
Вопрос был поднят в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Многодетная жительница Сургута Анна Шенкао пожаловалась ему на дорогие авиабилеты, после чего тот поручил правительству совместно с авиакомпаниями урегулировать до 14 января 2025 г. проблему предоставления 50%-ных скидок на перелеты для многодетных семей. Путин напомнил, что многодетным семьям авиаперевозчики должны предоставлять льготу в 50% от стандартного тарифа, но они «вводят свои льготы, маленькие, незначительные, но это уже не стандартный тариф».
Минтранс приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки 50% на авиабилеты, сообщило затем ведомство. По данным министерства, за 2023 г. 20 крупнейших российских авиакомпаний перевезли 7,3 млн детей до 12 лет, а за 10 месяцев 2024 г. перевезено уже 7,1 млн детей. Дети до двух лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% на международных рейсах, напомнил Минтранс.