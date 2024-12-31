Лихачев: грузоперевозки по Севморпути в 2024 году достигли рекордных 38 млн тонн
В 2024 г. объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг почти 38 млн т, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в новогоднем видеопоздравдлении сотрудникам.
«Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок, без малого 38 млн т уже перевезено по Северному морскому пути», – сказал он.
Международный транзит также стал рекордным и составил 3 млн т. Глава «Росатома» также рассказал, что в 2024 г. госкорпорация «с честью» справилась с выполнением растущего гособоронзаказа и перевыполнила госзадание по выработке электроэнергии на атомных электростанциях, запустив при этом масштабную программу обновления мощностей на АЭС. Так, были начаты строительство 3-го энергоблока Ленинградской АЭС, работы на новой площадке Смоленской АЭС, а также продолжается возведение Курской АЭС-2 вопреки обстановке, «приближенной к боевой».
Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов, в 2023 г. – более 36 млн т.