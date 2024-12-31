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Лихачев: грузоперевозки по Севморпути в 2024 году достигли рекордных 38 млн тонн

Ведомости

В 2024 г. объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) достиг почти 38 млн т, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в новогоднем видеопоздравдлении сотрудникам.

«Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок, без малого 38 млн т уже перевезено по Северному морскому пути», – сказал он.

Международный транзит также стал рекордным и составил 3 млн т. Глава «Росатома» также рассказал, что в 2024 г. госкорпорация «с честью» справилась с выполнением растущего гособоронзаказа и перевыполнила госзадание по выработке электроэнергии на атомных электростанциях, запустив при этом масштабную программу обновления мощностей на АЭС. Так, были начаты строительство 3-го энергоблока Ленинградской АЭС, работы на новой площадке Смоленской АЭС, а также продолжается возведение Курской АЭС-2 вопреки обстановке, «приближенной к боевой».

Северный морской путь протяженностью 5600 км проходит от Мурманска до Владивостока вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Навигация в восточном секторе Севморпути (от Таймыра до Берингова пролива) зимой невозможна без ледокольной проводки, толщина льда там достигает 3 м. В 2021 г. грузопоток на СМП составил 34,9 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. В 2022 г. по СМП было перевезено 34 млн т грузов, в 2023 г. – более 36 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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