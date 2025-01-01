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СМИ: турецкие компании заняли места западных на российском рынке

Ведомости

Турецкие компании активно осваивают российский рынок, заполняя ниши, оставленные западным бизнесом. Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы и продолжает развивать торговые отношения с Россией, сообщает издание Dünya, обратило внимание «РИА Новости».

В 2023 г. тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не поддерживает односторонние санкции против России, но и не позволяет их обходить. Российские власти неоднократно подчеркивали способность страны справиться с санкционным давлением, которое, по словам президента Владимира Путина, является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России.

Турция остается одной из немногих стран, сохраняющих дипломатические и экономические связи с Россией. Турецкие бренды заняли значительную долю российского рынка, особенно в сфере бытовой техники и в торговых центрах, пишет портал.

Издание отдельно отмечает решение Путина о передаче доли AB InBev Efes B.V. в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление АО «ГК Вместе». Это решение также затронуло одну из крупнейших турецких инвестиций в России – дочернюю компанию Anadolu Group, возглавляемую Тунджаем Озилханом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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