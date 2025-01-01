СМИ: турецкие компании заняли места западных на российском рынке

В 2023 г. тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не поддерживает односторонние санкции против России, но и не позволяет их обходить. Российские власти неоднократно подчеркивали способность страны справиться с санкционным давлением, которое, по словам президента Владимира Путина, является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России.