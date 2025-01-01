СМИ: турецкие компании заняли места западных на российском рынке
Турецкие компании активно осваивают российский рынок, заполняя ниши, оставленные западным бизнесом. Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы и продолжает развивать торговые отношения с Россией, сообщает издание Dünya, обратило внимание «РИА Новости».
В 2023 г. тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не поддерживает односторонние санкции против России, но и не позволяет их обходить. Российские власти неоднократно подчеркивали способность страны справиться с санкционным давлением, которое, по словам президента Владимира Путина, является частью долгосрочной стратегии Запада по сдерживанию России.
Турция остается одной из немногих стран, сохраняющих дипломатические и экономические связи с Россией. Турецкие бренды заняли значительную долю российского рынка, особенно в сфере бытовой техники и в торговых центрах, пишет портал.
Издание отдельно отмечает решение Путина о передаче доли AB InBev Efes B.V. в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление АО «ГК Вместе». Это решение также затронуло одну из крупнейших турецких инвестиций в России – дочернюю компанию Anadolu Group, возглавляемую Тунджаем Озилханом.