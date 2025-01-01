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В минэнерго Австрии высказались о завершении транзита газа через Украину

Ведомости

В министерстве энергетики Австрии заверили, что снабжение страны газом остается стабильным, несмотря на прекращение транзита через Украину. В ведомстве подчеркнули, что это ожидаемое событие, к которому рынок был готов заранее, передает «РИА Новости».

Для обеспечения бесперебойных поставок участники рынка обратились к альтернативным источникам, включая поставки из Германии и Италии, а также использование запасов из австрийских хранилищ. Эти меры позволили компенсировать прекращение украинского транзита.

В министерстве отметили высокий уровень заполненности газовых хранилищ Австрии на конец декабря прошлого года. Транзитное соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», действовавшее с конца 2019 г., истекло в последний день 2024 г., и поставки по нему прекратились.

Эксперты отмечают, что часть объемов газа, ранее поставлявшихся через Украину, может быть перенаправлена по турецкому маршруту. Это позволит продолжить снабжение некоторых европейских стран, включая Австрию. Но прекращение украинского транзита может привести к локальным дисбалансам на европейском газовом рынке и росту цен на газ.

19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет. Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. При этом ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн.

Представители украинской стороны неоднократно заявляли, что Киев не планирует продлевать транзитный контракт с «Газпромом». В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил также и президент Украины Владимир Зеленский. 19 декабря он подтвердил эту позицию Киева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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