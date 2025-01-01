В минэнерго Австрии высказались о завершении транзита газа через Украину
В министерстве энергетики Австрии заверили, что снабжение страны газом остается стабильным, несмотря на прекращение транзита через Украину. В ведомстве подчеркнули, что это ожидаемое событие, к которому рынок был готов заранее, передает «РИА Новости».
Для обеспечения бесперебойных поставок участники рынка обратились к альтернативным источникам, включая поставки из Германии и Италии, а также использование запасов из австрийских хранилищ. Эти меры позволили компенсировать прекращение украинского транзита.
В министерстве отметили высокий уровень заполненности газовых хранилищ Австрии на конец декабря прошлого года. Транзитное соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», действовавшее с конца 2019 г., истекло в последний день 2024 г., и поставки по нему прекратились.
Эксперты отмечают, что часть объемов газа, ранее поставлявшихся через Украину, может быть перенаправлена по турецкому маршруту. Это позволит продолжить снабжение некоторых европейских стран, включая Австрию. Но прекращение украинского транзита может привести к локальным дисбалансам на европейском газовом рынке и росту цен на газ.
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет. Путин обратил внимание, что инициатором отказа от нового соглашения является именно украинская сторона. При этом ежегодно, по словам Путина, Украина зарабатывала на транзите российского газа около $700–800 млн.
Представители украинской стороны неоднократно заявляли, что Киев не планирует продлевать транзитный контракт с «Газпромом». В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил также и президент Украины Владимир Зеленский. 19 декабря он подтвердил эту позицию Киева.