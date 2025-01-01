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Молдавия зарезервировала электроэнергию в Румынии на 2 января

Ведомости

Молдавская компания Energocom сообщила о резервировании необходимого объема электроэнергии в Румынии на 2 января. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В компании отметили, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена и часть законтрактованной электроэнергии резервируется для внутридневных аукционов. Ситуация усугубляется прекращением поставок газа из России через Украину, что также затрудняет электроснабжение.

Это решение принято на фоне введенного с 16 декабря режима чрезвычайного положения в энергетике страны, что связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее предупреждал о возможном дефиците электроэнергии на правом берегу Днестра, где 65-70% потребностей обеспечивается Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Закупка электроэнергии у других поставщиков может привести к увеличению тарифов. Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии за счет местного производства и импорта из Румынии.

В преддверии этого события молдавские власти активно ищут альтернативные источники энергии и заключают соглашения с румынскими поставщиками. Согласно данным, с 1 января 2025 г. «Газпром» прекращает поставки газа в Молдову из-за долгов «Молдовагаза». Как дополняет «РИА Новости» со ссылкой на сообщения оперштаба непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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