Молдавия зарезервировала электроэнергию в Румынии на 2 января
Молдавская компания Energocom сообщила о резервировании необходимого объема электроэнергии в Румынии на 2 января. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook
В компании отметили, что коммерческая мощность на границе с Румынией ограничена и часть законтрактованной электроэнергии резервируется для внутридневных аукционов. Ситуация усугубляется прекращением поставок газа из России через Украину, что также затрудняет электроснабжение.
Это решение принято на фоне введенного с 16 декабря режима чрезвычайного положения в энергетике страны, что связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее предупреждал о возможном дефиците электроэнергии на правом берегу Днестра, где 65-70% потребностей обеспечивается Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Закупка электроэнергии у других поставщиков может привести к увеличению тарифов. Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В преддверии этого события молдавские власти активно ищут альтернативные источники энергии и заключают соглашения с румынскими поставщиками. Согласно данным, с 1 января 2025 г. «Газпром» прекращает поставки газа в Молдову из-за долгов «Молдовагаза». Как дополняет «РИА Новости» со ссылкой на сообщения оперштаба непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.