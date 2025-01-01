Молдавия зарезервировала электроэнергию в Румынии на 2 января

Это решение принято на фоне введенного с 16 декабря режима чрезвычайного положения в энергетике страны, что связано с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее предупреждал о возможном дефиците электроэнергии на правом берегу Днестра, где 65-70% потребностей обеспечивается Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Закупка электроэнергии у других поставщиков может привести к увеличению тарифов. Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии за счет местного производства и импорта из Румынии.