Генеральным директором ООО «УК «Дело» назначен Алексей Лебедев

На первом этапе ТМХ выкупит 1% в группе «Дело», причем доля «Росатома» останется неизменной – 49%. В течение 2025 г. стороны планируют объединить все логистические активы, определить бизнес-модель и систему управления будущей компании, отмечали собеседники. Цель объединения – формирование национального лидера транспортно-логистического рынка РФ и одного из ведущих игроков в международной логистике.