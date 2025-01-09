Генеральным директором ООО «УК «Дело» назначен Алексей Лебедев
Акционерами ГК «Дело» принято решение с 29 декабря 2024 г. назначить генеральным директором ООО «УК «Дело» – головной компании группы – Алексея Лебедева, говорится на сайте группы.
«Росатом», «Трансмашхолдинг» и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев заключили соглашение по объединению компаний и обмену их активами, сообщали в конце декабря «Ведомостям» источники разных сторон сделки.
На первом этапе ТМХ выкупит 1% в группе «Дело», причем доля «Росатома» останется неизменной – 49%. В течение 2025 г. стороны планируют объединить все логистические активы, определить бизнес-модель и систему управления будущей компании, отмечали собеседники. Цель объединения – формирование национального лидера транспортно-логистического рынка РФ и одного из ведущих игроков в международной логистике.
Алексей Лебедев занимал должность заместителя начальника филиала РЖД с 2011 г. по 2017 г., далее с 2018 г. возглавлял группу компаний «САЛАИР».
Екатерина Ляхова, занимающая должности директора по развитию бизнеса «Росатом» и генерального директора ООО «Дело» с 2023 г. продолжит деятельность в объединенной группе компаний по развитию стратегических направлений бизнеса.