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Генеральным директором ООО «УК «Дело» назначен Алексей Лебедев

Ведомости

Акционерами ГК «Дело» принято решение с 29 декабря 2024 г. назначить генеральным директором ООО «УК «Дело» – головной компании группы – Алексея Лебедева, говорится на сайте группы.

«Росатом», «Трансмашхолдинг» и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев заключили соглашение по объединению компаний и обмену их активами, сообщали в конце декабря «Ведомостям» источники разных сторон сделки. 

На первом этапе ТМХ выкупит 1% в группе «Дело», причем доля «Росатома» останется неизменной – 49%. В течение 2025 г. стороны планируют объединить все логистические активы, определить бизнес-модель и систему управления будущей компании, отмечали собеседники. Цель объединения – формирование национального лидера транспортно-логистического рынка РФ и одного из ведущих игроков в международной логистике.

Алексей Лебедев занимал должность заместителя начальника филиала РЖД с 2011 г. по 2017 г., далее с 2018 г. возглавлял группу компаний «САЛАИР».

Екатерина Ляхова, занимающая должности директора по развитию бизнеса «Росатом» и генерального директора ООО «Дело» с 2023 г. продолжит деятельность в объединенной группе компаний по развитию стратегических направлений бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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