Поставки азербайджанского газа в Сербию могут возобновиться 15 января

Вечером 11 января азербайджанский телеканал ANEWZ со ссылкой на источники в правительстве назвал неточными сообщения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию. Там сообщили, что ситуация находится под контролем и поставки возобновятся «очень скоро». BP подтвердила, что ущерба для трубопровода или воздействия на окружающую среду нет. Поставки газа в Азербайджан, Турцию и на европейские рынки оставались «в значительной степени» незатронутыми, Болгария сообщила о кратковременной приостановке импорта.