Поставки азербайджанского газа в Сербию могут возобновиться 15 января
Азербайджан может возобновить поставки газа Сербии 15 января, передает Trend со ссылкой на информированный источник на энергетическом рынке. Ранее Белград сообщил о приостановке поставок из-за технической проблемы на месторождении Шах-Дениз.
«Ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию могут возобновиться. Ориентировочно поставки возобновятся 15 января», – сказал источник.
В компании BP-Azerbaijan сообщили о работе над устранением технической проблемы на платформе «в максимально короткие сроки».
Вечером 11 января азербайджанский телеканал ANEWZ со ссылкой на источники в правительстве назвал неточными сообщения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию. Там сообщили, что ситуация находится под контролем и поставки возобновятся «очень скоро». BP подтвердила, что ущерба для трубопровода или воздействия на окружающую среду нет. Поставки газа в Азербайджан, Турцию и на европейские рынки оставались «в значительной степени» незатронутыми, Болгария сообщила о кратковременной приостановке импорта.
Сербский президент Александр Вучич заявил в тот же день, что Баку приостанавливает поставки Сербии 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Сложившаяся ситуация говорит о том, что Сербия теперь «начинает намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», указал политик. По словам Вучича, страна в достаточном объеме обеспечена газом, «пока не появится какая-то третья беда». Глава государства выразил надежду, что Баку «за один-два месяца» исправит положение.