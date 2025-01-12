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Поставки азербайджанского газа в Сербию могут возобновиться 15 января

Ведомости

Азербайджан может возобновить поставки газа Сербии 15 января, передает Trend со ссылкой на информированный источник на энергетическом рынке. Ранее Белград сообщил о приостановке поставок из-за технической проблемы на месторождении Шах-Дениз.

«Ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию могут возобновиться. Ориентировочно поставки возобновятся 15 января», – сказал источник.

В компании BP-Azerbaijan сообщили о работе над устранением технической проблемы на платформе «в максимально короткие сроки».

Вечером 11 января азербайджанский телеканал ANEWZ со ссылкой на источники в правительстве назвал неточными сообщения о двухмесячной приостановке поставок газа из Азербайджана в Сербию. Там сообщили, что ситуация находится под контролем и поставки возобновятся «очень скоро». BP подтвердила, что ущерба для трубопровода или воздействия на окружающую среду нет. Поставки газа в Азербайджан, Турцию и на европейские рынки оставались «в значительной степени» незатронутыми, Болгария сообщила о кратковременной приостановке импорта.

Сербский президент Александр Вучич заявил в тот же день, что Баку приостанавливает поставки Сербии 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Сложившаяся ситуация говорит о том, что Сербия теперь «начинает намного сильнее и больше расходовать собственные резервы», указал политик. По словам Вучича, страна в достаточном объеме обеспечена газом, «пока не появится какая-то третья беда». Глава государства выразил надежду, что Баку «за один-два месяца» исправит положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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