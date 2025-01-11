Вучич сообщил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию
Азербайджан приостанавливает поставки Сербии 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, об этом в республике проинформировали Белград, сообщил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции.
«Плохая новость никогда не приходит одна, появляется вторая, а затем и третья. Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн куб. м газа в сутки, которые получали», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).
Неизвестно, сколько времени займет восстановление поставок газа, отмечается в уведомлении. Сложившаяся ситуация говорит о том, что Сербия теперь «начинает намного сильнее и больше расходовать собственные резервы». По словам Вучича, страна в достаточном объеме обеспечена газом, «пока не появится какая-то третья беда». Глава государства выразил надежду, что Баку «за один – два месяца» исправит положение.
4 января Вучич на заседании правительства заявил, что Азербайджан является надежным партнером Сербии в поставках природного газа. Об этом писало агентство «Азертадж».
Президент указал, что сейчас потребление газа в стране составляет около 13,5-14,5 млн куб. м в день, а запасы газа в подземных хранилищах в Сербии и Венгрии составляют около 430 млн куб. м. По данным Вучича, Сербия является восьмой страной, снабжаемой азербайджанским газом, ежедневно в республику импортируется до 2,5 млн кубометров газа.