Вучич сообщил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию

«Плохая новость никогда не приходит одна, появляется вторая, а затем и третья. Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн куб. м газа в сутки, которые получали», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).