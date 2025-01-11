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Вучич сообщил о приостановке Азербайджаном поставок газа в Сербию

Ведомости

Азербайджан приостанавливает поставки Сербии 1,7 млн куб. м газа в сутки из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, об этом в республике проинформировали Белград, сообщил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции.

«Плохая новость никогда не приходит одна, появляется вторая, а затем и третья. Мы получили уведомление от наших азербайджанских братьев и друзей о том, что из-за непреодолимых трудностей, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 млн куб. м газа в сутки, которые получали», – сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Неизвестно, сколько времени займет восстановление поставок газа, отмечается в уведомлении. Сложившаяся ситуация говорит о том, что Сербия теперь «начинает намного сильнее и больше расходовать собственные резервы». По словам Вучича, страна в достаточном объеме обеспечена газом, «пока не появится какая-то третья беда». Глава государства выразил надежду, что Баку «за один – два месяца» исправит положение.

4 января Вучич на заседании правительства заявил, что Азербайджан является надежным партнером Сербии в поставках природного газа. Об этом писало агентство «Азертадж».

Президент указал, что сейчас потребление газа в стране составляет около 13,5-14,5 млн куб. м в день, а запасы газа в подземных хранилищах в Сербии и Венгрии составляют около 430 млн куб. м. По данным Вучича, Сербия является восьмой страной, снабжаемой азербайджанским газом, ежедневно в республику импортируется до 2,5 млн кубометров газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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