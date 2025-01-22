РЖД обеспечили рекордную погрузку удобрений в 67 млн тонн в 2024 году

Наибольшие объемы были отправлены из Пермского края в 18,4 млн т, увеличившись год к году на 20%. Также вырос объем погрузки из Мурманской области – 4,9 млн т с приростом в 4,2% и Новгородской области – 5,3 млн т. На экспорт перевезено 36,2 млн т, что на 18% превышает показатель 2023 г., в том числе 30,6 млн т (+23%) – в направлении портов: Северо-Запада (26,5 млн т, на 25,5% больше), Юга (4 млн т на 7,3% больше) и Дальнего Востока (163 200 т, рост в 1,7 раза). Общий объем погрузки удобрений в декабре 2024 г. составил 6,1 млн т.