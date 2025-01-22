РЖД обеспечили рекордную погрузку удобрений в 67 млн тонн в 2024 году
Наибольшие объемы были отправлены из Пермского края в 18,4 млн т, увеличившись год к году на 20%. Также вырос объем погрузки из Мурманской области – 4,9 млн т с приростом в 4,2% и Новгородской области – 5,3 млн т. На экспорт перевезено 36,2 млн т, что на 18% превышает показатель 2023 г., в том числе 30,6 млн т (+23%) – в направлении портов: Северо-Запада (26,5 млн т, на 25,5% больше), Юга (4 млн т на 7,3% больше) и Дальнего Востока (163 200 т, рост в 1,7 раза). Общий объем погрузки удобрений в декабре 2024 г. составил 6,1 млн т.
Несмотря на увеличение погрузки удобрений, общий показатель по всем категориям за прошлый год уменьшился на 4,1% по сравнению с 2023 г. и составил более 1,18 млрд т. За декабрь 2024 г. погрузка снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За месяц значение показателя достигло 99,3 млн т.
При этом показатель погрузки кокса, химических и минеральных удобрений за год повысился на 2,3% и 6,2% соответственно. Остальные показатели за год снизились. Более всего снижение коснулось лома черных металлов (-18,5% по сравнению с прошлым годом). В 2023 г. погрузка также снизилась по сравнению с 2022 г. на 0,2%.
Снижение в компании тогда объясняли ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, которые ввело правительство из-за «ситуации на внутреннем рынке», а также снижением перевозок строительных грузов по причине завершения крупных инфраструктурных проектов в центральной части России, закрытием на ремонт нескольких предприятий-грузоотправителей и увеличением времени простоя локомотивов на обслуживании у сервисных компаний.