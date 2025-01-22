Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

РЖД обеспечили рекордную погрузку удобрений в 67 млн тонн в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. на сети РЖД погружено 67,7 млн т химических и минеральных удобрений, что на 6,2% больше, чем за предыдущий год, сообщает пресс-служба компании.

Наибольшие объемы были отправлены из Пермского края в 18,4 млн т, увеличившись год к году на 20%. Также вырос объем погрузки из Мурманской области – 4,9 млн т с приростом в 4,2% и Новгородской области – 5,3 млн т. На экспорт перевезено 36,2 млн т, что на 18% превышает показатель 2023 г., в том числе 30,6 млн т (+23%) – в направлении портов: Северо-Запада (26,5 млн т, на 25,5% больше), Юга (4 млн т на 7,3% больше) и Дальнего Востока (163 200 т, рост в 1,7 раза). Общий объем погрузки удобрений в декабре 2024 г. составил 6,1 млн т.

Несмотря на увеличение погрузки удобрений, общий показатель по всем категориям за прошлый год уменьшился на 4,1% по сравнению с 2023 г. и составил более 1,18 млрд т. За декабрь 2024 г. погрузка снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За месяц значение показателя достигло 99,3 млн т.

При этом показатель погрузки кокса, химических и минеральных удобрений за год повысился на 2,3% и 6,2% соответственно. Остальные показатели за год снизились. Более всего снижение коснулось лома черных металлов (-18,5% по сравнению с прошлым годом). В 2023 г. погрузка также снизилась по сравнению с 2022 г. на 0,2%.

Снижение в компании тогда объясняли ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, которые ввело правительство из-за «ситуации на внутреннем рынке», а также снижением перевозок строительных грузов по причине завершения крупных инфраструктурных проектов в центральной части России, закрытием на ремонт нескольких предприятий-грузоотправителей и увеличением времени простоя локомотивов на обслуживании у сервисных компаний.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных