«Аэрофлот» перевез более 140 000 питомцев в 2024 году
Группа «Аэрофлот» (входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в прошлом году перевезла более 140 000 животных. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.
В апреле 2024 г. «Аэрофлот» ввел услугу перевозки питомца на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. В прошлом году пассажиры авиакомпании воспользовались ей свыше 3000 раз. Всего на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU путешествовали более 140 000 животных, из которых 21 000 питомцев находились в багажном отсеке, 116 000 – в салоне самолета без услуги перевозки на соседнем кресле. Кроме того, свыше 24 000 мест с животными оформили в виде карго. Таким образом на рейсах авиаперевозчика перевозили амурских тигров и медвежонка с Дальнего Востока.
В рамках услуги перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне воздушного судна пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера составляют 50х30х30 см, полужесткого – не более 50х32х30 см.