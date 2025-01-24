«Аэрофлот» перевез более 140 000 питомцев в 2024 году

В апреле 2024 г. «Аэрофлот» ввел услугу перевозки питомца на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. В прошлом году пассажиры авиакомпании воспользовались ей свыше 3000 раз. Всего на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU путешествовали более 140 000 животных, из которых 21 000 питомцев находились в багажном отсеке, 116 000 – в салоне самолета без услуги перевозки на соседнем кресле. Кроме того, свыше 24 000 мест с животными оформили в виде карго. Таким образом на рейсах авиаперевозчика перевозили амурских тигров и медвежонка с Дальнего Востока.