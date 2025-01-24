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«Аэрофлот» перевез более 140 000 питомцев в 2024 году

Ведомости

Группа «Аэрофлот» (входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в прошлом году перевезла более 140 000 животных. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

В апреле 2024 г. «Аэрофлот» ввел услугу перевозки питомца на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. В прошлом году пассажиры авиакомпании воспользовались ей свыше 3000 раз. Всего на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU путешествовали более 140 000 животных, из которых 21 000 питомцев находились в багажном отсеке, 116 000 – в салоне самолета без услуги перевозки на соседнем кресле. Кроме того, свыше 24 000 мест с животными оформили в виде карго. Таким образом на рейсах авиаперевозчика перевозили амурских тигров и медвежонка с Дальнего Востока.

В рамках услуги перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне воздушного судна пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Максимальные габариты жесткого контейнера составляют 50х30х30 см, полужесткого – не более 50х32х30 см.

14 января группа «Аэрофлот» сообщила, что в 2024 г. перевезла 55,3 млн пассажиров. Это на 16,8% больше, чем в 2023 г. На внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8% к уровню 2023 г.), на международных линиях – 12,7 млн (+32,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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