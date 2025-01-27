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Tesla подала в суд на ЕС из-за тарифов на китайские электромобили

Ведомости

Компания Tesla подала иск против Европейского союза (ЕС) в связи с установленными тарифами на импорт электромобилей из Китая, сообщает Financial Times со ссылкой на документы Европейского суда.

В октябре 2024 г. ЕС ввел в дополнение к стандартному импортному тарифу в 10% антисубсидиарные тарифы в размере 7,8% для Tesla и до 35,3% для других компаний.

В подаче претензий по тарифам ЕС Tesla последовала за BMW и несколькими китайскими автопроизводителями.

Это не первое столкновение основателя компании Tesla Илона Маска с Евросоюзом. В августе 2024 г. Еврокомиссия (ЕК) выдала предупреждение Маску об ответственности за дезинформацию в X (ранее Twitter). ЕК также направила Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать X за недостаточное усердие в удалении «вредоносного контента».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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