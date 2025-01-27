Tesla подала в суд на ЕС из-за тарифов на китайские электромобили

Это не первое столкновение основателя компании Tesla Илона Маска с Евросоюзом. В августе 2024 г. Еврокомиссия (ЕК) выдала предупреждение Маску об ответственности за дезинформацию в X (ранее Twitter). ЕК также направила Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать X за недостаточное усердие в удалении «вредоносного контента».