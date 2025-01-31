«Коммерсантъ»: суд постановил передать компанию «Родные поля» государству

Основанием для этого послужило то, что Ходыкин имеет не только гражданство России, но и является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а также резидентом ОАЭ. Это является нарушением ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо специальное разрешение правительства России, которого в этом случае не было.