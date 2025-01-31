«Коммерсантъ»: суд постановил передать компанию «Родные поля» государству
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче 100% предприятия ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ») Петра Ходыкина в доход государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Основанием для этого послужило то, что Ходыкин имеет не только гражданство России, но и является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а также резидентом ОАЭ. Это является нарушением ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо специальное разрешение правительства России, которого в этом случае не было.
Общество является крупнейшим национальным экспортером зерна. Его активы включают собственный торговый флот, железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Капитализация ООО превышает 58 млрд руб., его ежегодная выручка составляет 299 млрд руб., валовая прибыль – 100 млрд руб. По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.
Ходыкин заявил газете, что решение о дальнейших действиях будет приниматься после ознакомления с резолютивной частью решения суда.
28 декабря 2024 г. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ООО «Родные поля». В том числе это касается собственного флота компании.
Ведомство через суд потребовало признать недействительной ничтожную сделку договора об уступке долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ» между ООО «Современные фонды недвижимости» и Ходыкиным. Также Генпрокуратура требовала взыскать в доход государства 100% долей «Родные просторы», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», которым управляет паевый инвестиционный фонд «Современные фонды недвижимости».