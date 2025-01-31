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«Коммерсантъ»: суд постановил передать компанию «Родные поля» государству

Ведомости

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о передаче 100% предприятия ООО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ») Петра Ходыкина в доход государства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основанием для этого послужило то, что Ходыкин имеет не только гражданство России, но и является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, а также резидентом ОАЭ. Это является нарушением ФЗ №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента необходимо специальное разрешение правительства России, которого в этом случае не было.

Общество является крупнейшим национальным экспортером зерна. Его активы включают собственный торговый флот, железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Капитализация ООО превышает 58 млрд руб., его ежегодная выручка составляет 299 млрд руб., валовая прибыль – 100 млрд руб. По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил вынесенное решение к немедленному исполнению.

Ходыкин заявил газете, что решение о дальнейших действиях будет приниматься после ознакомления с резолютивной частью решения суда.

28 декабря 2024 г. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ООО «Родные поля». В том числе это касается собственного флота компании.

Ведомство через суд потребовало признать недействительной ничтожную сделку договора об уступке долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ» между ООО «Современные фонды недвижимости» и Ходыкиным. Также Генпрокуратура требовала взыскать в доход государства 100% долей «Родные просторы», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», которым управляет паевый инвестиционный фонд «Современные фонды недвижимости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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