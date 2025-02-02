Судовладелец «Волгонефти 239» рассказал об оставшихся танкерах этой серии
Судовладелец потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 239» рассказал, что у них остался только один танкер этой серии, который не требует ремонта, еще четыре судна находятся на стадии или в ожидании ремонта.
«Танкеров это серии осталось пять: три – в ремонте, два – в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи – аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться. Другой – на реке Дон, он в нормальном состоянии. Все техосмотры производятся на судоремонтных предприятиях», – сказал он «РИА Новости».
Танкеры, которые не могут сейчас двигаться, будут ждать открытия навигации, чтобы «по реке дойти до судоремонтных заводов», добавил представитель судовладельца «Волгатранснефть».
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Ространснадзор отметил, что оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. В результате инцидента значительное количество мазута вылилось в море, загрязняя побережье Крыма и Краснодарского края.
Затонувшие танкеры были застрахованы в общей сложности более чем на $40 млн. «Волгонефть 239» был застрахован в компании «Абсолют страхование». Общая страховая сумма ответственности судовладельца составляет $20,05 млн, в том числе ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью – $6,35 млн, бункерным топливом – $3,4 млн, ответственность за последствия кораблекрушения – $3,4 млн.