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Судовладелец «Волгонефти 239» рассказал об оставшихся танкерах этой серии

Ведомости

Судовладелец потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 239» рассказал, что у них остался только один танкер этой серии, который не требует ремонта, еще четыре судна находятся на стадии или в ожидании ремонта.

«Танкеров это серии осталось пять: три – в ремонте, два – в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи – аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться. Другой – на реке Дон, он в нормальном состоянии. Все техосмотры производятся на судоремонтных предприятиях», – сказал он «РИА Новости».

Танкеры, которые не могут сейчас двигаться, будут ждать открытия навигации, чтобы «по реке дойти до судоремонтных заводов», добавил представитель судовладельца «Волгатранснефть».

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. Ространснадзор отметил, что оба судна находились в акватории в нарушение сезонных ограничений. В результате инцидента значительное количество мазута вылилось в море, загрязняя побережье Крыма и Краснодарского края.

Затонувшие танкеры были застрахованы в общей сложности более чем на $40 млн. «Волгонефть 239» был застрахован в компании «Абсолют страхование». Общая страховая сумма ответственности судовладельца составляет $20,05 млн, в том числе ответственность за загрязнение окружающей среды нефтью – $6,35 млн, бункерным топливом – $3,4 млн, ответственность за последствия кораблекрушения – $3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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