Судовладелец «Волгонефти 239» рассказал об оставшихся танкерах этой серии

«Танкеров это серии осталось пять: три – в ремонте, два – в навигации, из них один танкер сейчас в Керчи – аварийный, скорее всего, там и будет ремонтироваться. Другой – на реке Дон, он в нормальном состоянии. Все техосмотры производятся на судоремонтных предприятиях», – сказал он «РИА Новости».