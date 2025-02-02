FT: производители удобрений в ЕС добиваются повышения пошлин на импорт из России

Этот шаг не удовлетворил региональные компании по производству удобрений. ЕС «затянул с действиями», считает генеральный директор производителя азотных удобрений из Норвегии Yara International Свейн Торе Холсетер. По его данным, чистая прибыль компании снизилась на 98% до $54 млн в период с 2022 по 2023 г. Повышение тарифов из-за их поэтапного введения начнет приносить результаты только «с 2026 и даже 2027 гг.», прогнозирует Холсетер. Он призвал ЕС «повысить уровень амбиций» и заявил, что новые тарифы помогут уравнять шансы, «но, к сожалению, это слишком мало и слишком поздно». Президент торговой организации Fertilizers Europe Лео Алдерс также просит Брюссель повысить тарифы до уровня в 30% и увеличивать их каждые шесть месяцев.