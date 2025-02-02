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FT: производители удобрений в ЕС добиваются повышения пошлин на импорт из России

Ведомости

Производители удобрений стран Евросоюза призывают повысить пошлины на российский импорт, чтобы предотвратить демпинг, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей компаний.

Доходы европейских производителей снижаются в последние несколько лет из-за резкого роста издержек бизнеса – им сложно конкурировать на фоне высоких цен на газ, используемый при производстве удобрений, говорится в статье. Тарифы, которые должны «помешать» России поставлять дешевые удобрения на рынок ЕС, «слишком малы», а их введение является запоздалым, предупредили компании. Эта продукция после начала спецоперации не попала под санкции, а Москва, как пишет FT, на фоне запрета поставлять трубопроводный газ в ЕС использовала его для увеличения производства и экспорта удобрений.

«Это демпинг по учебнику», – приводит FT слова одного из руководителей компании по производству удобрений.

28 января Еврокомиссия сообщила, что введет пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на азотные удобрения. FT уточняет, что тарифы предлагается повышать постепенно в течение трех лет с 13 до 50%. Такие меры примут сверх уже существующей пошлины в размере 6,5%.

«План, который теперь будет вынесен на голосование Европейского парламента и совета министров, был тщательно выверен, чтобы не расстраивать такие страны, как Франция и Нидерланды, с их крупными сельскохозяйственными отраслями», – пишет газета.

Этот шаг не удовлетворил региональные компании по производству удобрений. ЕС «затянул с действиями», считает генеральный директор производителя азотных удобрений из Норвегии Yara International Свейн Торе Холсетер. По его данным, чистая прибыль компании снизилась на 98% до $54 млн в период с 2022 по 2023 г. Повышение тарифов из-за их поэтапного введения начнет приносить результаты только «с 2026 и даже 2027 гг.», прогнозирует Холсетер. Он призвал ЕС «повысить уровень амбиций» и заявил, что новые тарифы помогут уравнять шансы, «но, к сожалению, это слишком мало и слишком поздно». Президент торговой организации Fertilizers Europe Лео Алдерс также просит Брюссель повысить тарифы до уровня в 30% и увеличивать их каждые шесть месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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