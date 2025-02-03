Российским авиакомпаниям предложили оценить перспективы применения биотоплива

В декабре того же года «Ведомости. Экология» писали, что самолет A320neo авиакомпании S7 взлетел с завода Airbus во французской Тулузе без пассажиров, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного керосина, и приземлился в московском аэропорту «Домодедово». Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливозаправочная компания на авиазаводе Airbus в Тулузе. Было отмечено, что это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 т).