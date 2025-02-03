Российским авиакомпаниям предложили оценить перспективы применения биотоплива
Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с просьбой оценить перспективы и целесообразность использования биотоплива на своих рейсах, а также риски и затраты, связанные с этим переходом. Сбор данных проводится в рамках запроса Министерства энергетики РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.
В письме, направленном авиаперевозчикам, предлагается высказаться о применении биотоплива для получения налоговых льгот, связанных с так называемым зеленым тарифом, «навязываемым странами "коллективного Запада"». Опрос был инициирован первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Исследование необходимо для проработки федпроекта о биоэнергетике в рамках нацпроекта по биоэкономике. Итоговый отчет по результатам опроса Минэнерго должно предоставить в Министерство промышленности и торговли, отвечающее за реализацию данного нацпроекта.
Собеседник издания, близкий к Минтрансу, расценил общую позицию авиакомпаний как «осторожную теоретическую готовность на фоне технической нереализуемости и экономической нецелесообразности». Отмечается, что в настоящее время в России не производится биотопливо. В «Газпром нефти» отметили, что ведется разработка биотоплива для авиации, но сроки вывода на рынок не назвали.
В конце августа 2021 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что авиакомпании в России готовились к вступлению в силу новых требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) о взимании платы за выбросы углекислого газа (CO2) сверх нормы на международных рейсах с 2027 г. Имелись в виду поставки SAF – низкоуглеродного топлива из животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. Сообщалось, что в ICAO считают SAF средством к достижению показателей по снижению выбросов CO2 от международных полетов.
В декабре того же года «Ведомости. Экология» писали, что самолет A320neo авиакомпании S7 взлетел с завода Airbus во французской Тулузе без пассажиров, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного керосина, и приземлился в московском аэропорту «Домодедово». Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливозаправочная компания на авиазаводе Airbus в Тулузе. Было отмечено, что это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 т).
«Коммерсантъ» обращает внимание на то, что после начала пандемии коронавируса острота проблемы уменьшилась. При этом, по словам близкого к Минтрансу собеседника издания, Россия все еще является членом ICAO, и на данный момент сложно представить, как с 2027 г. будут оплачиваться полеты даже в дружественные государства.