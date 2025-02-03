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Российским авиакомпаниям предложили оценить перспективы применения биотоплива

Ведомости

Министерство транспорта России обратилось к авиакомпаниям с просьбой оценить перспективы и целесообразность использования биотоплива на своих рейсах, а также риски и затраты, связанные с этим переходом. Сбор данных проводится в рамках запроса Министерства энергетики РФ, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

В письме, направленном авиаперевозчикам, предлагается высказаться о применении биотоплива для получения налоговых льгот, связанных с так называемым зеленым тарифом, «навязываемым странами "коллективного Запада"». Опрос был инициирован первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Исследование необходимо для проработки федпроекта о биоэнергетике в рамках нацпроекта по биоэкономике. Итоговый отчет по результатам опроса Минэнерго должно предоставить в Министерство промышленности и торговли, отвечающее за реализацию данного нацпроекта.

Собеседник издания, близкий к Минтрансу, расценил общую позицию авиакомпаний как «осторожную теоретическую готовность на фоне технической нереализуемости и экономической нецелесообразности». Отмечается, что в настоящее время в России не производится биотопливо. В «Газпром нефти» отметили, что ведется разработка биотоплива для авиации, но сроки вывода на рынок не назвали.

В конце августа 2021 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что авиакомпании в России готовились к вступлению в силу новых требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) о взимании платы за выбросы углекислого газа (CO2) сверх нормы на международных рейсах с 2027 г. Имелись в виду поставки SAF – низкоуглеродного топлива из животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. Сообщалось, что в ICAO считают SAF средством к достижению показателей по снижению выбросов CO2 от международных полетов.

В декабре того же года «Ведомости. Экология» писали, что самолет A320neo авиакомпании S7 взлетел с завода Airbus во французской Тулузе без пассажиров, заправленный смесью SAF на основе органических соединений и классического авиационного керосина, и приземлился в московском аэропорту «Домодедово». Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливозаправочная компания на авиазаводе Airbus в Тулузе. Было отмечено, что это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 т).

«Коммерсантъ» обращает внимание на то, что после начала пандемии коронавируса острота проблемы уменьшилась. При этом, по словам близкого к Минтрансу собеседника издания, Россия все еще является членом ICAO, и на данный момент сложно представить, как с 2027 г. будут оплачиваться полеты даже в дружественные государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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