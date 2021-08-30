«Коммерсантъ» узнал о планах авиакомпаний переходить на «зеленое топливо»
Российские авиакомпании начали готовиться к вступлению в силу новых требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) о взимании платы за выбросы углекислого газа (CO2) сверх нормы на международных рейсах с 2027 г. В частности, «Аэрофлот» и «Газпром нефть» планируют заключить соглашение о поставках «зеленого авиатоплива» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о поставках SAF — низкоуглеродного топлива, которое производят из биомассы: животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. В ICAO считают SAF средством к достижению показателей по снижению выбросов CO2 от международных полетов.
На «Аэрофлот» приходится половина международных рейсов из России, поэтому авиакомпания заинтересована в переходе на более экологичное топливо, уточняет издание. В S7 также заявили изданию, что компания планирует «активно работать в этом направлении, в первую очередь с нашим базовым аэропортом "Домодедово"». Там заверили, что авиакомпания ведет постоянный мониторинг уровней выбросов в атмосферу и по запросу предоставляет данные регулятору.
Взимание платы за превышение выбросов CO2 уровня 2019 г. будет происходить с 2027 г. на основе программы CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). В случае если авиакомпания превысит уровень выбросов, она должна будет их компенсировать, приобретя соответствующий объем квот у одобренных ICAO проектов по поглощению СО2. Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 г. могут достичь $1,5–6 млрд в год в зависимости от цены СО2, подсчитали в Air Transport Action Group.
Стоимость видов зеленого топлива оценивается дороже обычного авиакеросина в 1,5-5 раз, отмечает газета.