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«Коммерсантъ» узнал о планах авиакомпаний переходить на «зеленое топливо»

Ведомости

Российские авиакомпании начали готовиться к вступлению в силу новых требований Международной организации гражданской авиации (ICAO) о взимании платы за выбросы углекислого газа (CO2) сверх нормы на международных рейсах с 2027 г. В частности, «Аэрофлот» и «Газпром нефть» планируют заключить соглашение о поставках «зеленого авиатоплива» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

По данным издания, речь идет о поставках SAF — низкоуглеродного топлива, которое производят из биомассы: животного жира, растительных и отработанных масел, отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных производств. В ICAO считают SAF средством к достижению показателей по снижению выбросов CO2 от международных полетов. 

На «Аэрофлот» приходится половина международных рейсов из России, поэтому авиакомпания заинтересована в переходе на более экологичное топливо, уточняет издание. В S7 также заявили изданию, что компания планирует «активно работать в этом направлении, в первую очередь с нашим базовым аэропортом "Домодедово"». Там заверили, что авиакомпания ведет постоянный мониторинг уровней выбросов в атмосферу и по запросу предоставляет данные регулятору.

Взимание платы за превышение выбросов CO2 уровня 2019 г. будет происходить с 2027 г. на основе программы CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). В случае если авиакомпания превысит уровень выбросов, она должна будет их компенсировать, приобретя соответствующий объем квот у одобренных ICAO проектов по поглощению СО2. Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 г. могут достичь $1,5–6 млрд в год в зависимости от цены СО2, подсчитали в Air Transport Action Group.

Стоимость видов зеленого топлива оценивается дороже обычного авиакеросина в 1,5-5 раз, отмечает газета. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных