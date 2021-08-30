«Коммерсантъ» узнал о планах авиакомпаний переходить на «зеленое топливо»

Взимание платы за превышение выбросов CO2 уровня 2019 г. будет происходить с 2027 г. на основе программы CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). В случае если авиакомпания превысит уровень выбросов, она должна будет их компенсировать, приобретя соответствующий объем квот у одобренных ICAO проектов по поглощению СО2. Затраты всех авиакомпаний на компенсацию выбросов к 2025 г. могут достичь $1,5–6 млрд в год в зависимости от цены СО2, подсчитали в Air Transport Action Group.