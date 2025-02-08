Трамп: японская Nippon Steel инвестирует в US Steel вместо покупки

При этом заблокировали сделку демократы. В начале января на тот момент президент США Джо Байден подписал соответствующий документ. Тогда US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США и подали на Байдена в суд, а министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи назвал решение США непонятным и неудачным.