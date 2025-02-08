Трамп: японская Nippon Steel инвестирует в US Steel вместо покупки
Японская сталелитейная компания Nippon Steel не будет покупать американскую US Steel, предложение на сумму $14,9 млрд будет иметь форму инвестиции, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.
Reuters со ссылкой на источники пишет, что Nippon Steel все еще не отозвала свое предложение о покупке US Steel. Трамп заявил, что на следующей неделе запланирована встреча с руководителем Nippon Steel Акио Мимурой.
Трамп является противником слияния Nippon Steel и US Steel. В декабре 2024 г. он заявлял, что намерен заблокировать сделку. Он говорил, что «категорически против того, чтобы некогда великую и влиятельную компанию US Steel купила иностранная компания, в данном случае японская Nippon Steel».
При этом заблокировали сделку демократы. В начале января на тот момент президент США Джо Байден подписал соответствующий документ. Тогда US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США и подали на Байдена в суд, а министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи назвал решение США непонятным и неудачным.
7 февраля в Вашингтоне состоялась встреча японского премьера Исибы с президентом США Трампом. Согласно официальном сообщению, стороны обсуждали «дальнейшее укрепление двустороннего альянса для противодействия вызовам со стороны Северной Кореи и Китая, а также для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».