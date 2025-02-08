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Трамп: японская Nippon Steel инвестирует в US Steel вместо покупки

Ведомости

Японская сталелитейная компания Nippon Steel не будет покупать американскую US Steel, предложение на сумму $14,9 млрд будет иметь форму инвестиции, заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи в Белом доме с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Nippon Steel все еще не отозвала свое предложение о покупке US Steel. Трамп заявил, что на следующей неделе запланирована встреча с руководителем Nippon Steel Акио Мимурой.

Трамп является противником слияния Nippon Steel и US Steel. В декабре 2024 г. он заявлял, что намерен заблокировать сделку. Он говорил, что «категорически против того, чтобы некогда великую и влиятельную компанию US Steel купила иностранная компания, в данном случае японская Nippon Steel».

При этом заблокировали сделку демократы. В начале января на тот момент президент США Джо Байден подписал соответствующий документ. Тогда US Steel и Nippon Steel обвинили Байдена в нарушении законодательства США и подали на Байдена в суд, а министр экономики, торговли и промышленности Муто Ёдзи назвал решение США непонятным и неудачным.

7 февраля в Вашингтоне состоялась встреча японского премьера Исибы с президентом США Трампом. Согласно официальном сообщению, стороны обсуждали «дальнейшее укрепление двустороннего альянса для противодействия вызовам со стороны Северной Кореи и Китая, а также для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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