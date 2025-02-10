Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения в магазинах сети «Светофор»

По данным ведомства, в Тверской области многочисленные нарушения обнаружены в 14 магазинах. В Ярославской области во время контрольных мероприятий совместно с прокуратурой в дискаунтерах «Светофор» взяты 22 пробы молочной и мясной продукции для исследования на показатели качества и безопасности. Из них семь признаны фальсифицированными. В магазинах сети Барнаула и Рубцовска Алтайского края при проведении проверок были отобраны 12 проб молочных и мясных продуктов. По итогам исследований в пельменях «Элитные» и колбасном изделии хлеб мясной «Чайный» найдена ДНК птицы, незаявленная в составе на этикетке. Это указывает на фальсификацию мясной продукции.