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Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения в магазинах сети «Светофор»

Ведомости

Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде российских регионов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С просьбой проверить магазины обращались депутаты Госдумы и общественные организации потребителей. В январе и начале февраля 2025 г. при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля территориальные управления Россельхознадзора выявили в продаже фальсифицированную и небезопасную продукцию животного происхождения, во всех точках обнаружены нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.

По данным ведомства, в Тверской области многочисленные нарушения обнаружены в 14 магазинах. В Ярославской области во время контрольных мероприятий совместно с прокуратурой в дискаунтерах «Светофор» взяты 22 пробы молочной и мясной продукции для исследования на показатели качества и безопасности. Из них семь признаны фальсифицированными. В магазинах сети Барнаула и Рубцовска Алтайского края при проведении проверок были отобраны 12 проб молочных и мясных продуктов. По итогам исследований в пельменях «Элитные» и колбасном изделии хлеб мясной «Чайный» найдена ДНК птицы, незаявленная в составе на этикетке. Это указывает на фальсификацию мясной продукции.

В Омской области во всех проверенных семи супермаркетах выявили нарушения. Многочисленные нарушения также выявлены в точках сети Алтайского края, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областей, Москвы, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецкого автономного округа. В том числе нарушались требования технических регламентов, продукция поступала без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении.

По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Данные направлены в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, поставщикам и производителям продукции.

30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается магазинов «Светофор». Востриков упомянул связанные с торговыми точками сети иски о нарушениях закона о торговле и законодательства о возврате товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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