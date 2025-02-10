Россельхознадзор продолжает выявлять нарушения в магазинах сети «Светофор»
Россельхознадзор продолжает выявлять фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде российских регионов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
С просьбой проверить магазины обращались депутаты Госдумы и общественные организации потребителей. В январе и начале февраля 2025 г. при осуществлении федерального государственного ветеринарного контроля территориальные управления Россельхознадзора выявили в продаже фальсифицированную и небезопасную продукцию животного происхождения, во всех точках обнаружены нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.
По данным ведомства, в Тверской области многочисленные нарушения обнаружены в 14 магазинах. В Ярославской области во время контрольных мероприятий совместно с прокуратурой в дискаунтерах «Светофор» взяты 22 пробы молочной и мясной продукции для исследования на показатели качества и безопасности. Из них семь признаны фальсифицированными. В магазинах сети Барнаула и Рубцовска Алтайского края при проведении проверок были отобраны 12 проб молочных и мясных продуктов. По итогам исследований в пельменях «Элитные» и колбасном изделии хлеб мясной «Чайный» найдена ДНК птицы, незаявленная в составе на этикетке. Это указывает на фальсификацию мясной продукции.
В Омской области во всех проверенных семи супермаркетах выявили нарушения. Многочисленные нарушения также выявлены в точках сети Алтайского края, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областей, Москвы, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецкого автономного округа. В том числе нарушались требования технических регламентов, продукция поступала без ветеринарных сопроводительных документов или с нарушениями при их оформлении.
По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Данные направлены в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, поставщикам и производителям продукции.
30 января директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что примерно половина всех исков Роспотребнадзора по розничным сетям касается магазинов «Светофор». Востриков упомянул связанные с торговыми точками сети иски о нарушениях закона о торговле и законодательства о возврате товаров.