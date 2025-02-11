Минпромторг рассматривает изменение подхода к госзаказу на беспилотники
Минпромторг обратился к Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) с просьбой оценить целесообразность гражданского госзаказа (ГГЗ) на беспилотные авиационные системы за 2024 г. и рассмотреть возможность изменения его фокуса с поставок оборудования на приобретение услуг с их применением. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо замминистра промышленности и торговли Василия Шпака от 15 января.
Кроме того, ведомство дало поручение АНО БАС и «Платформе НТИ», участвующим в нацпроекте, создать «рейтинг дронификации регионов». От организаций требуется разработка рекомендаций по методике ведения «рейтинга глубины проникновения технологий» с учетом социально-экономического влияния беспилотников в различных регионах. В письме не указаны сроки исполнения поручений. В Минпромторге уточнили, что из-за поставок большей части техники в конце 2024 г. «работа по оценке эффективности данной техники еще ведется».
В денежном эквиваленте ГГЗ в 2025 г. снизился почти в пять раз. По данным министерства, объем средств на ГГЗ составит 1,14 млрд руб., 1,02 млрд руб. из которых – на закупку беспилотных авиационных систем (БАС), 57,8 млн руб. – на закупку услуг БАС. В 2024 г. объем ГГЗ достиг почти 6 млрд руб. за 2600 единиц техники для 117 заказчиков.
Согласно информации ГТЛК «Ъ», в настоящее время интерес к услугам компании как базового поставщика проявили девять федеральных заказчиков, с которыми ведется согласование количества и моделей БАС для поставки. Кроме того, компания начала работу по формированию методологии ведения реестра БАС, описания сценариев и их верификации для включения в реестр. Вместе с тем, как пояснили в ГТЛК, «детализируется методология заказа услуг с использованием БАС в формате базового поставщика».
В конце августа 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на паспорт нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» писали, что в развитие гражданских БАС в России до 2030 г. может быть вложено в общей сложности 898,4 млрд руб. Из них 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд – из региональных, остальное – из внебюджетных источников. Средств ФНБ для финансирования предусмотрено не было.