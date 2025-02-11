Минпромторг рассматривает изменение подхода к госзаказу на беспилотники

Согласно информации ГТЛК «Ъ», в настоящее время интерес к услугам компании как базового поставщика проявили девять федеральных заказчиков, с которыми ведется согласование количества и моделей БАС для поставки. Кроме того, компания начала работу по формированию методологии ведения реестра БАС, описания сценариев и их верификации для включения в реестр. Вместе с тем, как пояснили в ГТЛК, «детализируется методология заказа услуг с использованием БАС в формате базового поставщика».