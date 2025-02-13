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«Яковлев» занялся сборкой учебно-боевых самолетов Як-130М

Ведомости

ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») занимается изготовлением трех опытных образцов нового учебно-боевого самолета Як-130М, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Идет изготовление трех опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами», – цитирует агентство собеседника.

Срок первого полета установят по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки воздушного судна. По данным компании, мощности Иркутского авиационного завода являются достаточными для изготовления новых Як-130М. В части конструкции этот самолет идентичен Як-130.

В пресс-службе также сообщили о выпуске конструкторской документации для оснащения новых учебно-боевых самолетов бортовым комплексом обороны (БКО) «Президент-С». В настоящее время изготавливаются опытные образцы контейнеров БКО для установки на Як-130М и предварительных испытаний.

В августе 2024 г. ПАО «Яковлев» представило Як-130М на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков тогда отмечал, что интерес к модернизированному Як-130М ожидается, прежде всего, со стороны иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты.

Тогда же «Рособоронэкспорт» сообщал, что Россия планирует поставить в страны Азии и Африки около 40 самолетов Як-130М. Отмечалось, что емкость рынка модернизации ранее поставленных Як-130 до версии Як-130М – порядка 60 самолетов.

В состав самолета Як-130М вводятся системы, которые значительно повышают его возможности: бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, БКО «Президент-С130», комплекс средств связи КСС-130. Новые системы и вооружение позволят использовать самолет в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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