«Яковлев» занялся сборкой учебно-боевых самолетов Як-130М
ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») занимается изготовлением трех опытных образцов нового учебно-боевого самолета Як-130М, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Идет изготовление трех опытных образцов, проводится комплектация системами и агрегатами», – цитирует агентство собеседника.
Срок первого полета установят по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки воздушного судна. По данным компании, мощности Иркутского авиационного завода являются достаточными для изготовления новых Як-130М. В части конструкции этот самолет идентичен Як-130.
В пресс-службе также сообщили о выпуске конструкторской документации для оснащения новых учебно-боевых самолетов бортовым комплексом обороны (БКО) «Президент-С». В настоящее время изготавливаются опытные образцы контейнеров БКО для установки на Як-130М и предварительных испытаний.
В августе 2024 г. ПАО «Яковлев» представило Як-130М на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков тогда отмечал, что интерес к модернизированному Як-130М ожидается, прежде всего, со стороны иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты.
Тогда же «Рособоронэкспорт» сообщал, что Россия планирует поставить в страны Азии и Африки около 40 самолетов Як-130М. Отмечалось, что емкость рынка модернизации ранее поставленных Як-130 до версии Як-130М – порядка 60 самолетов.
В состав самолета Як-130М вводятся системы, которые значительно повышают его возможности: бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, БКО «Президент-С130», комплекс средств связи КСС-130. Новые системы и вооружение позволят использовать самолет в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях.