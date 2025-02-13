«Яковлев» занялся сборкой учебно-боевых самолетов Як-130М

В августе 2024 г. ПАО «Яковлев» представило Як-130М на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков тогда отмечал, что интерес к модернизированному Як-130М ожидается, прежде всего, со стороны иностранных партнеров, которые не планируют покупать более тяжелые и дорогие самолеты.