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Гендиректор АЕБ сообщил о росте уверенности иностранных инвесторов в России

Ведомости

После сложного 2022 г. уверенность иностранных инвесторов на российском рынке снова выросла, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, выступая на Международном форуме в рамках Недели российского бизнеса. Трансляция мероприятия ведется на Rutube-канале Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Шиллинг отметил существующие проблемы с платежами, логистикой, торговыми отношениями и др. При этом, по его словам, европейский и в целом иностранный бизнес по-прежнему работает в стране.

«Не весь, некоторые ушли, но очень многие остались. <…> 2022 г. был очень сложный, был большой пессимизм, но с тех пор уверенность иностранных инвесторов опять выросла», – сказал Шиллинг.

Глава АЕБ связал это с ростом экономики, который в целом всегда превышал даже самые оптимистичные прогнозы, а также с другими факторами, в числе которых устойчивость бизнеса и открытость органов госвласти к диалогу и поиску пути решений. Он также отдельно отметил роль РСПП в этом направлении.

В декабре 2024 г. замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин и Банк России разработали проект указа президента РФ Владимира Путина, предоставляющий гарантии для новых иностранных инвесторов. По словам Моисеева, в проекте документа новым инвесторам из-за рубежа планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.

17 сентября прошлого года замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о планах Минфина России привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций к 2030 г. По его словам, Россия наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестирование в страну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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