Гендиректор АЕБ сообщил о росте уверенности иностранных инвесторов в России
После сложного 2022 г. уверенность иностранных инвесторов на российском рынке снова выросла, заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг, выступая на Международном форуме в рамках Недели российского бизнеса. Трансляция мероприятия ведется на Rutube-канале Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Шиллинг отметил существующие проблемы с платежами, логистикой, торговыми отношениями и др. При этом, по его словам, европейский и в целом иностранный бизнес по-прежнему работает в стране.
«Не весь, некоторые ушли, но очень многие остались. <…> 2022 г. был очень сложный, был большой пессимизм, но с тех пор уверенность иностранных инвесторов опять выросла», – сказал Шиллинг.
Глава АЕБ связал это с ростом экономики, который в целом всегда превышал даже самые оптимистичные прогнозы, а также с другими факторами, в числе которых устойчивость бизнеса и открытость органов госвласти к диалогу и поиску пути решений. Он также отдельно отметил роль РСПП в этом направлении.
В декабре 2024 г. замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин и Банк России разработали проект указа президента РФ Владимира Путина, предоставляющий гарантии для новых иностранных инвесторов. По словам Моисеева, в проекте документа новым инвесторам из-за рубежа планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.
17 сентября прошлого года замминистра финансов РФ Иван Чебесков сообщил о планах Минфина России привлечь на российский рынок 1 трлн руб. иностранных дружественных инвестиций к 2030 г. По его словам, Россия наблюдает интерес, в том числе со стороны иностранных недружественных инвесторов, в инвестирование в страну.