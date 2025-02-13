Гендиректор АЕБ сообщил о росте уверенности иностранных инвесторов в России

В декабре 2024 г. замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин и Банк России разработали проект указа президента РФ Владимира Путина, предоставляющий гарантии для новых иностранных инвесторов. По словам Моисеева, в проекте документа новым инвесторам из-за рубежа планируется обеспечить гарантии того, что они смогут вывести свои вложения из России. Замминистра финансов выразил уверенность, что когда люди будут уверены, что они смогут безопасно забрать свои деньги, в стране будет приток иностранных инвестиций.