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Арбитражный суд приостановил права иностранных структур в «Шереметьево»

Ведомости

Арбитражный суд Московской области 19 февраля удовлетворил заявление Минтранса о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» (единственный владелец ООО «Шереметьево Холдинг»), следует из картотеки.

Согласно решению суда, приостановка прав будет действовать до 31 декабря 2025 г.

С заявлением Минтранс обратился 27 января. Кроме МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в качестве третьего лица по иску привлекли управление ФНС по Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. До редомициляции в конце 2022 г. компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. 65,22% кипрской TPS Avia Holding было у траста, действующего в интересах семей председателя и члена совета директоров аэропорта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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