Арбитражный суд приостановил права иностранных структур в «Шереметьево»
Арбитражный суд Московской области 19 февраля удовлетворил заявление Минтранса о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» (единственный владелец ООО «Шереметьево Холдинг»), следует из картотеки.
Согласно решению суда, приостановка прав будет действовать до 31 декабря 2025 г.
С заявлением Минтранс обратился 27 января. Кроме МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в качестве третьего лица по иску привлекли управление ФНС по Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. До редомициляции в конце 2022 г. компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. 65,22% кипрской TPS Avia Holding было у траста, действующего в интересах семей председателя и члена совета директоров аэропорта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.