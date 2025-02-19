Арбитражный суд приостановил права иностранных структур в «Шереметьево»

С заявлением Минтранс обратился 27 января. Кроме МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в качестве третьего лица по иску привлекли управление ФНС по Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» – резидент специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. До редомициляции в конце 2022 г. компания была зарегистрирована на Кипре с названием TPS Avia Holding. 65,22% кипрской TPS Avia Holding было у траста, действующего в интересах семей председателя и члена совета директоров аэропорта Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% – у Аркадия Ротенберга.