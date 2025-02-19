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Инвесторам ВИЭ-генерации дадут двухлетнюю отсрочку на ввод проектов

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Российские инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) смогут перенести ввод проектов общей мощностью 2 ГВт на два года, избежав штрафов свыше 10 млрд руб, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы правкомиссии по развитию электроэнергетики. Решение связано с проблемами поставок оборудования, высокими кредитными ставками и приоритетом строительства ВИЭ на Дальнем Востоке.

Отсрочка коснется 54 объектов – солнечных (СЭС), ветроэлектростанций (ВЭС) и мини-ГЭС, изначально запланированных к запуску в 2024–2027 гг. ВЭС и СЭС в России строятся по договорам поставки мощности (ДПМ), предусматривающим штрафы за задержки, но в 2022 г. инвесторы уже получали право на перенос сроков или отказ от проектов без санкций из-за ухода иностранных технологических партнеров и роста стоимости кредитов.

На этот раз перенос коснется объектов «Форвард Энерго», «Юнигрин Пауэр», «Солар Ритейл», «ЭЛ5-Энерго», «Росатома» и ТГК-1. При этом «ВетроСПГ» просит расторгнуть соглашение о строительстве ВЭС в Оренбургской области. По оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), подорожание кредитов увеличило расходы компаний на 35 млрд руб. в год, что делает реализацию некоторых проектов нерентабельной. В организации отмечают, что снижение ключевой ставки в 2026–2027 гг. позволит инвесторам вернуться к этим проектам.

В Минэнерго поддерживают перенос сроков, а в «Совете рынка» предлагают увязать его с обязательством строительства ВИЭ-объектов на Дальнем Востоке. Однако «Сообщество потребителей энергии» считает перенос предпринимательским риском и предлагает либо штрафовать инвесторов, либо переносить проекты в энергодефицитные регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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