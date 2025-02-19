Инвесторам ВИЭ-генерации дадут двухлетнюю отсрочку на ввод проектов

На этот раз перенос коснется объектов «Форвард Энерго», «Юнигрин Пауэр», «Солар Ритейл», «ЭЛ5-Энерго», «Росатома» и ТГК-1. При этом «ВетроСПГ» просит расторгнуть соглашение о строительстве ВЭС в Оренбургской области. По оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), подорожание кредитов увеличило расходы компаний на 35 млрд руб. в год, что делает реализацию некоторых проектов нерентабельной. В организации отмечают, что снижение ключевой ставки в 2026–2027 гг. позволит инвесторам вернуться к этим проектам.