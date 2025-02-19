Инвесторам ВИЭ-генерации дадут двухлетнюю отсрочку на ввод проектов
Российские инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) смогут перенести ввод проектов общей мощностью 2 ГВт на два года, избежав штрафов свыше 10 млрд руб, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы правкомиссии по развитию электроэнергетики. Решение связано с проблемами поставок оборудования, высокими кредитными ставками и приоритетом строительства ВИЭ на Дальнем Востоке.
Отсрочка коснется 54 объектов – солнечных (СЭС), ветроэлектростанций (ВЭС) и мини-ГЭС, изначально запланированных к запуску в 2024–2027 гг. ВЭС и СЭС в России строятся по договорам поставки мощности (ДПМ), предусматривающим штрафы за задержки, но в 2022 г. инвесторы уже получали право на перенос сроков или отказ от проектов без санкций из-за ухода иностранных технологических партнеров и роста стоимости кредитов.
На этот раз перенос коснется объектов «Форвард Энерго», «Юнигрин Пауэр», «Солар Ритейл», «ЭЛ5-Энерго», «Росатома» и ТГК-1. При этом «ВетроСПГ» просит расторгнуть соглашение о строительстве ВЭС в Оренбургской области. По оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), подорожание кредитов увеличило расходы компаний на 35 млрд руб. в год, что делает реализацию некоторых проектов нерентабельной. В организации отмечают, что снижение ключевой ставки в 2026–2027 гг. позволит инвесторам вернуться к этим проектам.
В Минэнерго поддерживают перенос сроков, а в «Совете рынка» предлагают увязать его с обязательством строительства ВИЭ-объектов на Дальнем Востоке. Однако «Сообщество потребителей энергии» считает перенос предпринимательским риском и предлагает либо штрафовать инвесторов, либо переносить проекты в энергодефицитные регионы.