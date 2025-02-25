Объем производства вина в России вырос на 18% в январе

В декабре 2024 г. правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. Предыдущая концепция 2009–2020 гг. помогла сократить его с 18 л до 8,8 л на человека в год (на 51%), уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минздрава. В частности, кабмин хочет обсудить возможный запрет скидок на алкоголь и ограничение выкладки алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов уже весной 2025 г., следует из документа. Свои предложения по ограничениям на скидки должны представить до 15 апреля 2025 г. Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.