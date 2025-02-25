Объем производства вина в России вырос на 18% в январе

Объем производства вина в России вырос на 18% в январеСреди регионов-лидеров по выпуску винодельческой продукции: Краснодарский край, Крым и Дагестан
По итогам января объем производства вина в России увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 млн декалитров (дал). Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минсельхоза России.
В частности, тихих вин в январе было произведено 2,24 млн дал (+16,5%), а игристых вин – 1,1 млн дал (+23,4%). Среди регионов-лидеров по объемам выпуска винодельческой продукции: Краснодарский край (39,8%), Крым (17,6%) и Дагестан (11,8%). При этом на Кубани в январе выпустили чуть менее половины от всех тихих вин в стране и 57% игристых, а на Крымском полуострове – 89% ликерных.
По словам исполнительного директора «Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) Петра Ефремова, положительной динамике способствует повышение спроса на российские вина. Среди причин эксперт называет хорошие продажи в новогодние праздники, завершение производственных циклов и высокие результаты крупных игроков с большой долей производства. В АВВР полагают, что в следующие месяцы рост продолжится – все предпосылки для этого есть.
В Минсельхозе отметили, что развитию отрасли также способствуют инструменты господдержки. Среди них – льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на Минсельхоз также писали, что всего в 2024 г. было выпущено 32,6 млн дал тихих вин (рост на 8,6% по сравнению с 2023 г.), игристых – 17,6 млн дал (рост на 24,7%), крепленых – 1,1 млн дал (рост на 29,6%).
В декабре 2024 г. правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в России до 2030 г. Предыдущая концепция 2009–2020 гг. помогла сократить его с 18 л до 8,8 л на человека в год (на 51%), уточнил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минздрава. В частности, кабмин хочет обсудить возможный запрет скидок на алкоголь и ограничение выкладки алкогольной продукции в прикассовой зоне магазинов уже весной 2025 г., следует из документа. Свои предложения по ограничениям на скидки должны представить до 15 апреля 2025 г. Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин и Минсельхоз.