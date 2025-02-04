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Производство коньяка в России увеличилось на 10% в 2024 году

Ведомости

Российские производители выпустили порядка 9,7 млн дал коньяка в 2024 г. – на 10,2% больше показателей 2023 г. Об этом сообщили «Ведомостям» в Минсельхозе России.

Всего было выпущено 61 млн дал вина и коньяка (на 13,4% больше 2023 г.). В том числе, тихих вин – 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых – 17,6 млн дал (рост на 24,7%), крепленых – 1,1 млн дал (рост на 29,6%).

Основными регионами – производителями вина в России традиционно являются Краснодарский край (35,8% от общей доли производства), Крым (16,1%) и Дагестан (13,7%). В Минсельхозе отметили, что покупатели чаще отдают предпочтение отечественным винам.

С 1 апреля вступают в силу новые положения ГОСТ о доле российского вина в меню и винных картах ресторанов на уровне 20%. Как уточнили в министерстве, национальным стандартом ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт» устанавливаются рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт.

23 января «РИА Новости» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля писало, что в 2024 г. рост розничных продаж игристых вин в России составил 8,6%, крепкого алкоголя – 4,4%. Продажи виноградных вин увеличились на 1,2%, достигнув 57,112 млн дал. Объем реализации ликерных вин вырос на 7,6% до 1,292 млн дал. Всего за 2024 г. продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 1,1% до 226,974 млн дал.

Минфин в марте 2023 г. сообщил, что российские вина, сделанные из отечественного винограда, получат специальную марку с эмблемой «Вино России». Ключевая цель этого шага – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках, поясняли в Минфине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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