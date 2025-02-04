Производство коньяка в России увеличилось на 10% в 2024 году

23 января «РИА Новости» со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля писало, что в 2024 г. рост розничных продаж игристых вин в России составил 8,6%, крепкого алкоголя – 4,4%. Продажи виноградных вин увеличились на 1,2%, достигнув 57,112 млн дал. Объем реализации ликерных вин вырос на 7,6% до 1,292 млн дал. Всего за 2024 г. продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 1,1% до 226,974 млн дал.