Доля европейских брендов в России может достигнуть 50% к концу года
Доля европейских брендов в общем объеме открытия новых магазинов в России к концу 2025 г. может вырасти до 50%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP. Ожидается, что на российский рынок выйдут 12 новых европейских марок, что на пять больше, чем в 2024 г.
По прогнозам компании, всего в стране откроется 25 новых зарубежных брендов до конца года. Большую часть из них (79%) составят сети фешен-сегмента. Доля ритейлеров бытовой техники и электроники достигнет 14%, а парфюмерии и косметики – 7%.
Новые и возвращающиеся бренды могут рассматривать для размещения премиальные торговые центры с минимальной вакансией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Это будет происходить на фоне дефицита качественных площадок в стране, который сохранится из-за минимального объема ввода новых торговых объектов, отмечает издание.
21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил урегулировать возврат желающих вернуться в РФ иностранных компаний. Он отметил, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, «создавая и оставляя преимущества для собственных производителей». При этом 20 февраля вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. По его словам, приоритет для технологического суверенитета будет отдаваться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС.