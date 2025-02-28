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Доля европейских брендов в России может достигнуть 50% к концу года

Ведомости

Доля европейских брендов в общем объеме открытия новых магазинов в России к концу 2025 г. может вырасти до 50%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию CORE.XP. Ожидается, что на российский рынок выйдут 12 новых европейских марок, что на пять больше, чем в 2024 г.

По прогнозам компании, всего в стране откроется 25 новых зарубежных брендов до конца года. Большую часть из них (79%) составят сети фешен-сегмента. Доля ритейлеров бытовой техники и электроники достигнет 14%, а парфюмерии и косметики – 7%.

Новые и возвращающиеся бренды могут рассматривать для размещения премиальные торговые центры с минимальной вакансией, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Это будет происходить на фоне дефицита качественных площадок в стране, который сохранится из-за минимального объема ввода новых торговых объектов, отмечает издание.

21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил урегулировать возврат желающих вернуться в РФ иностранных компаний. Он отметил, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, «создавая и оставляя преимущества для собственных производителей». При этом 20 февраля вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. По его словам, приоритет для технологического суверенитета будет отдаваться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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