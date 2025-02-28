Доля европейских брендов в России может достигнуть 50% к концу года

21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил урегулировать возврат желающих вернуться в РФ иностранных компаний. Он отметил, что в этом вопросе нужно действовать аккуратно, «создавая и оставляя преимущества для собственных производителей». При этом 20 февраля вице-премьер Денис Мантуров говорил, что Россия будет допускать на свой рынок те компании, в каких заинтересована сама. По его словам, приоритет для технологического суверенитета будет отдаваться отечественным производителям и компаниям из ЕАЭС.