Башкирская содовая компания исключена из списка стратегических предприятий
Башкирскую содовую компанию (БСК) исключили из перечня стратегических предприятий. Об этом сообщается в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.
Причина исключения компании не сообщается. Однако в документе говорится, что правительство должно в течение трех месяцев прекратить доверительное управление 951 000 обыкновенных акций АО «БСК», находящихся в федеральной собственности.
Поясняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.
Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации БСК в августе 2020 г. Ведомство тогда направило в суд иск об истребовании имущества предприятия из незаконного владения для «защиты интересов государства». В декабре 2020 г. суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества. В генпрокуратуре РФ поясняли, что проверка выявила нарушения законодательства о приватизации, которая прошла «помимо воли РФ».