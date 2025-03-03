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Башкирская содовая компания исключена из списка стратегических предприятий

Ведомости

Башкирскую содовую компанию (БСК) исключили из перечня стратегических предприятий. Об этом сообщается в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Причина исключения компании не сообщается. Однако в документе говорится, что правительство должно в течение трех месяцев прекратить доверительное управление 951 000 обыкновенных акций АО «БСК», находящихся в федеральной собственности.

Поясняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации БСК в августе 2020 г. Ведомство тогда направило в суд иск об истребовании имущества предприятия из незаконного владения для «защиты интересов государства». В декабре 2020 г. суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества. В генпрокуратуре РФ поясняли, что проверка выявила нарушения законодательства о приватизации, которая прошла «помимо воли РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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