Башкирская содовая компания исключена из списка стратегических предприятий

Генпрокуратура выявила нарушения в приватизации БСК в августе 2020 г. Ведомство тогда направило в суд иск об истребовании имущества предприятия из незаконного владения для «защиты интересов государства». В декабре 2020 г. суд постановил изъять акции БСК в пользу Росимущества. В генпрокуратуре РФ поясняли, что проверка выявила нарушения законодательства о приватизации, которая прошла «помимо воли РФ».