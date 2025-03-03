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«Коммерсантъ»: в ГК «Ароматный мир» разгорелся корпоративный конфликт

Ведомости

В группе компаний «Ароматный мир», управляющей одноименной сетью алкомаркетов, разгорелся корпоративный конфликт, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск.

Один из совладельцев, Валерий Задорин, подал иск против своего брата и партнера по бизнесу Павла Задорина, который владеет контрольным пакетом акций. В иске он требует отмены сделки, детали которой не раскрываются. Кроме того, он потребовал предоставить доступ к корпоративным документам.

На фоне судебных разбирательств у сети временно отключились сайт и программа лояльности, что в компании объяснили техническим сбоем. ГК «Ароматный мир» развивает около тысячи магазинов в нескольких регионах России и занимается импортом алкоголя через подконтрольный «Торговый дом “Арома”». В 2023 г. выручка сети выросла на 20% и составила 41,2 млрд руб.

Юристы предполагают, что иск может быть связан с недовольством Валерия Задорина заключенной сделкой и ее потенциальным ущербом для бизнеса. Также не исключено, что спор затронет и другие активы, принадлежащие семье. Эксперты отмечают, что рынок алкомаркетов достиг насыщения, что затрудняет дальнейший экстенсивный рост сети. Кроме того, меняются потребительские предпочтения – молодежь все чаще отдает предпочтение безалкогольным напиткам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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