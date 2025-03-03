«Коммерсантъ»: в ГК «Ароматный мир» разгорелся корпоративный конфликт

Юристы предполагают, что иск может быть связан с недовольством Валерия Задорина заключенной сделкой и ее потенциальным ущербом для бизнеса. Также не исключено, что спор затронет и другие активы, принадлежащие семье. Эксперты отмечают, что рынок алкомаркетов достиг насыщения, что затрудняет дальнейший экстенсивный рост сети. Кроме того, меняются потребительские предпочтения – молодежь все чаще отдает предпочтение безалкогольным напиткам.