«Коммерсантъ»: в ГК «Ароматный мир» разгорелся корпоративный конфликт
В группе компаний «Ароматный мир», управляющей одноименной сетью алкомаркетов, разгорелся корпоративный конфликт, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск.
Один из совладельцев, Валерий Задорин, подал иск против своего брата и партнера по бизнесу Павла Задорина, который владеет контрольным пакетом акций. В иске он требует отмены сделки, детали которой не раскрываются. Кроме того, он потребовал предоставить доступ к корпоративным документам.
На фоне судебных разбирательств у сети временно отключились сайт и программа лояльности, что в компании объяснили техническим сбоем. ГК «Ароматный мир» развивает около тысячи магазинов в нескольких регионах России и занимается импортом алкоголя через подконтрольный «Торговый дом “Арома”». В 2023 г. выручка сети выросла на 20% и составила 41,2 млрд руб.
Юристы предполагают, что иск может быть связан с недовольством Валерия Задорина заключенной сделкой и ее потенциальным ущербом для бизнеса. Также не исключено, что спор затронет и другие активы, принадлежащие семье. Эксперты отмечают, что рынок алкомаркетов достиг насыщения, что затрудняет дальнейший экстенсивный рост сети. Кроме того, меняются потребительские предпочтения – молодежь все чаще отдает предпочтение безалкогольным напиткам.